Три бьюти-мифы, о которых стоит забыть

В сфере красоты немало мифов, которые на самом деле оказываются маркетинговым ходом. Кроме того, некоторые из них могут сильно навредить вашей коже.

Издание Marie Claire определило три самые интересные и распространенные бьюти-мифы, которые мешают заботиться о красоте.

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Миф 1: косметические средства могут "затереть" поры

Несмотря на то, что сегодня существуют сотни средств для ухода за кожей, направленных на "затирание" и "удаление" пор, сделать это практически невозможно, поскольку поры являются структурной частью кожи.

"Ни одна продукция не может затереть ваши поры", – объясняет доктор медицинских наук Рейчел Назарян.

По ее словам, некоторые продукты действительно могут временно сокращать их, удаляя загрязнения, но со временем мертвые клетки и пыль и снова их увеличивают.

Миф 2: частая стрижка волос стимулирует их рост

Частые стрижки на самом деле не играют значительной роли в росте волос.

"Стрижки могут помочь в борьбе с ломкими и посеченными волосами, но если вы измеряете длину от корней, вы увидите, что стрижки не влияют на быстрый рост", – говорит парикмахер Мэтт Фугате.

Если вы хотите иметь длинные волосы, то Фугате советует минимизировать любой стресс на кожу головы через регулярные массажи.

Я также рекомендую инвестировать в термозащиту, если вы используете плойку,

– добавляет он.

Миф 2: зубная паста лечит воспаления на коже

Зубная паста слишком "агрессивная" для использования ее на коже и может иметь весьма вредный эффект.

"Использование зубной пасты для лечения угрей нарушает баланс рН вашей кожи и лишает натурального жира – это приводит к раздражению, инфекциям, а в некоторых случаях и ухудшению угрей", – говорит Рейчел Назарян.