17:03
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
28°C 17°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Красота
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР

Три бьюти-мифы, о которых стоит забыть

36 Читати новину українською
Бьюти-мифы
Бьюти-мифы / The Pretty Pimple

В сфере красоты немало мифов, которые на самом деле оказываются маркетинговым ходом. Кроме того, некоторые из них могут сильно навредить вашей коже.

Издание Marie Claire определило три самые интересные и распространенные бьюти-мифы, которые мешают заботиться о красоте.

Читайте также: Почему нельзя пользоваться патчами ежедневно: ответ дерматолога

Миф 1: косметические средства могут "затереть" поры

Несмотря на то, что сегодня существуют сотни средств для ухода за кожей, направленных на "затирание" и "удаление" пор, сделать это практически невозможно, поскольку поры являются структурной частью кожи.

"Ни одна продукция не может затереть ваши поры", – объясняет доктор медицинских наук Рейчел Назарян.

По ее словам, некоторые продукты действительно могут временно сокращать их, удаляя загрязнения, но со временем мертвые клетки и пыль и снова их увеличивают.

Миф 2: частая стрижка волос стимулирует их рост

Частые стрижки на самом деле не играют значительной роли в росте волос.

"Стрижки могут помочь в борьбе с ломкими и посеченными волосами, но если вы измеряете длину от корней, вы увидите, что стрижки не влияют на быстрый рост", – говорит парикмахер Мэтт Фугате.

Если вы хотите иметь длинные волосы, то Фугате советует минимизировать любой стресс на кожу головы через регулярные массажи.

Я также рекомендую инвестировать в термозащиту, если вы используете плойку,
– добавляет он.

Миф 2: зубная паста лечит воспаления на коже

Зубная паста слишком "агрессивная" для использования ее на коже и может иметь весьма вредный эффект.

"Использование зубной пасты для лечения угрей нарушает баланс рН вашей кожи и лишает натурального жира – это приводит к раздражению, инфекциям, а в некоторых случаях и ухудшению угрей", – говорит Рейчел Назарян.

Теги: LifeStyle Здоровье Красота
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Каждая ступенька лестницы на Подоле в Киеве обошлась налогоплательщикам в 12,5 тысяч долларов
сегодня, 17:01 Каждая ступенька лестницы на Подоле в Киеве обошлась налогоплательщикам в 12,5 тысяч долларов
Блог Соцмережі 11
Псевдоштурм базы "Правого сектора": на чем прокололись авторы провокации и почему это важно
сегодня, 16:00 Псевдоштурм базы "Правого сектора": на чем прокололись авторы провокации и почему это важно
Євгенія Мазур 365
Если Москва перестанет обсуждать Украину, значит, она ее вернула
сегодня, 15:02 Если Москва перестанет обсуждать Украину, значит, она ее вернула
Блог Медіа 1028
Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
сегодня, 13:30 Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
Інна Жолобович 584
Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
сегодня, 12:01 Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
Юрій Бутусов 1518
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук