Три брехні, в які Луценко втягнув адвоката Трампа

Юрій Луценко та його заступник Назар Холодницький хаотично чіпляються за владу після поразки Петра Порошенка на виборах. Заради збереження посад вони вкинули Україну у вогнище конфлікту між двома політичними партіями в Америці.

Приватний адвокат президента США Дональда Трампа – Руді Джуліані оголосив 11 травня, що скасовує свій приліт до України. Причиною цього він назвав наявність в оточенні новообраного президента Зеленського "ворогів США та президента Трампа" і згадав при цьому прізвище Лещенка.

Читайте также: Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському

Свідомо чи ні, але Джуліані був втягнутий в сценарій порятунку долі генпрокурора Юрія Луценка. Кум Порошенка дуже не хоче йти з посади, хоча його відставку вже анонсував Зеленський.

Все банально – Луценко немає куди йти. Він думав, що Порошенко переобереться на другий термін, а Луценко очолить партію на виборах і стане потім прем'єр-міністром. Такі амбіції він мав ще навесні 2016 року, коли почав інтригувати проти Володимира Гройсмана.

Проте у 2019 році Порошенко програв і наполеонівський план Луценка накрився мідним тазом. Тому Луценко вирішив влаштувати інтригу світового масштабу – вийшов на зв’язок з Джуліані та втюхав йому історію про те, що в Україні, виявляється, діяло ціле "антитрампівське" кубло.



Руді Джуліані

По-перше, начебто головний конкурент Трампа на виборах 2020 року екс-віце-президента США Байден в інтересах свого сина тиснув на Генпрокуратуру України для захисту газової компанії "Бурізма". По-друге, нібито Лещенко втручався у вибори у США шляхом розголошення корупції Пола Манафорта, який був керівником виборчого штабу Дональда Трампа.

Перша брехня

У Лещенка є таємна доповідна, яку Луценко передав Джуліані. Документ той отримав від журналіста про-трампівськи орієнтованого видання в США.

В тому звіті бурхлива фантазія Луценка розігралася не на жарт. Він написав, що Байден, а також державний секретар США Джон Керрі начебто отримували секретні винагороди від "Бурізми". Від імені віце-президента США хабар надходив його сину Хантеру Байдену, а від держсекретаря – його прийомному сину Крістоферу Хайнцу.

При чому Луценко навіть не постарався перевірити, що Крістофер Хайнц є дуже не бідною людиною й насправді є спадкоємцем величезної бізнес-імперії з виробництва кетчупів "Хайнц", які продаються по всьому світу та в кожній американській забігайлівці.

Загалом Луценко систематично дезінформував Джуліані з метою збереження своєї посади генпрокурора.

Друга брехня

Наступна сюжетна лінія, яка була виписана Джуліані та Луценком, стосувалася начебто змови в Україні навколо колишнього начальника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта, платежі якому були виявлені в книзі "Партії регіонів".



Пол Манафорт

Американський адвокат у своєму інтерв'ю, згадуючи прізвище Лещенка, заявив, що "чорна бухгалтерія" "Партії регіонів" є сфальшована. Проте експертиза та допити фігурантів цього документу підтвердили його правдивість.

Чорна бухгалтерія зберігалася на другому поверсі в офісі "Партії регіонів" на вулиці Липській. Це був торцевий, укріплений "бронею" кабінет. Там працював колишній депутат від "Партії регіонів" Віталій Калюжний, який і вів облік грошей та реєстр видатків у амбарній книзі.

Другим відповідальним за ведення реєстру чорної бухгалтерії був нині діючий депутат від групи "Відродження" Євген Геллер.



Євген Геллер

Вони і ставили гроші, списуючи їх на Манафорта, а це понад 12 мільйонів доларів, які після цього переводили на його секретні рахунки. Українська експертиза підтвердила автентичність їх автографів.

А в Америці правдивість "чорної бухгалтерії" була доведена вироком по справі Манафорта. Адже рукописні записи в його інтересах було підтверджено документальними транзакціями, що зрештою і довело ухилення Манафорта від сплати податків та його засудження у США.

Крім того, правдивість "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів" була підтверджена допитами та експертизами підписів тих, хто брав дрібніші суми грошей.

Третя брехня

Джуліані дезінформував Луценко про те, що когось в Україні було засуджено за втручання в американські вибори. А насправді було зрежисоване Банковою рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом корупціонера Розенблата, який сам перебуває на гачку Луценка. І це рішення не вступило в законну силу.

Позов був поданий з порушенням термінів давності на півтора роки. І він без руху лежав у суді аж поки наприкінці минулого року не було ухвалене потрібне рішення, яке миттєво було оскаржене і на сьогодні воно заблоковане.

Протягом одного тижня на Лещенка було відкрито дві кримінальні справи. Спочатку Луценко пообіцяв вручити підозру по справі "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів", а ще через день заступник Луценка – Назар Холодницький почав нову справу через квартиру, яка вже була предметом розслідування Генпрокуратури. Проте два роки тому справа була закрита за статтею "відсутність події злочину".



Назар Холодницький

І ще одну справу закрило саме НАБУ. І тепер по новій. До Бойка з його вежами, що призвели до збитків на 400 мільйонів доларів, у них питань немає. А до Лещенка – є.

Холодницький навіть дав інтерв’ю одному з американських сайтів, що ця квартира була хабарем від росіян за розкручування теми чорної бухгалтерії Партії регіонів. Таким чином вони намагаються розкручувати сценарій змови, хоча самі заплуталися.

До цього вони називали Лещенка агентом Байдена, Джорджа Сороса та екс-посла Марії Йованович, а тепер – росіян. Я вимагаю від прокуратури негайно внести подання до Верховної ради про зняття з мене депутатської недоторканності та припинити цей цирк.

Це ще не кінець, бо Луценко зі своїм заступником Холодницьким будуть далі вигадувати нові фейки, аби тільки не йти у відставку. Ми, українці, вже дали моральну та політичну оцінку діям Луценка.

Читайте также: Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора

Ця оцінка – це поразка на виборах кума Луценка Петра Порошенка, який заради нього навіть миттєво поміняв закон, дозволивши бути прокурором людині без вищої юридичної освіти. І наслідки цієї авантюри тепер розхльобуємо всією країною.