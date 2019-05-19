Три часа не выпускали из самолета: 145 человек удерживают в аэропорту "Львов"

Пассажиры рейса BKV 2169 Львов – Анталия почти сутки находятся в "плену". Они должны были вылететь в Турцию еще 18 мая, однако их самолет уже дважды задержали. Впоследствии авиакомпания нашла воздушное судно, однако туристы долгое время не могли вылететь. Более того, их на 3 часа закрыли в самолете.

Напомним, что 18 мая самолет Boeing 737-400 авиакомпании YanAir совершил аварийную посадку в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. Известно, что самолет выполнял рейс по маршруту Анталия – Львов по заказу туроператора Join UP.

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Из-за этого пришлось задержать следующие рейсы. Туристы, которые должны были лететь в Турцию вчера в 15:10 вылетели аж в 11:24, сообщили на странице Львовского аэропорта в Facebook. Известно, что рейс переносили дважды: сначала на 20:00, а затем и 5:30.

Утром, 19 мая, 145 пассажиров рейса наконец прошли весь необходимый контроль и заняли места в самолете, однако сразу вылететь им никуда не удалось.

Нас 3 часа не выпускали из самолета, закрыли и все. Сначала ничего не объясняли, затем пилоты объявили, будто турецкая сторона не дает разрешения на посадку, но выпускать из самолета отказывались. В салоне куча детей, шум, никто никого не слушает,

– рассказала пассажирка Елена.

После трех часов содержания в самолете людей выпустили, однако не дали забрать свой багаж. Пассажирка подчеркнула, что настроения среди людей не слишком оптимистичные, отпуск, который должен продолжаться пару дней, закончился, даже не начавшись.

О том, как туристу не потерять часть оплаченного отдыха – читайте в материале 24 канала.