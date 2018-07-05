Три человека пропали на Сумщине, а затем их нашли закопанными на поле: детали

2 июля в Краснополье Сумской области были выявлены заброшенные автомобили Renault Trafic и Volkswagen LT, в салоне которых были следы крови и документы, принадлежащие трем жителям Запорожской области, а вблизи найдено 11 стреляных гильз.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, впоследствии близ села Лозовое того же района было обнаружено большое количество мужской одежды, в том числе с пулевыми отверстиями и следами крови, обувь и документы, которые имеют отношение к трем вышеупомянутым людям.

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"Под процессуальным руководством прокуратуры Национальной полицией было начато спецоперацию с целью установления всех обстоятельств происшествия, а также выявления пропавших лиц и задержания причастных к возможному преступлению. Как выяснилось в ходе следствия, трое жителей Запорожской области, 1982-го, -84-го и -78-го годов рождения, в тот день планировали перевезти вне пункта пропуска в Краснопольском районе на территорию Российской Федерации запчасти к сельскохозяйственной технике. С 2 июля 2018 года на связь с родственниками они не выходили", – отметили в ведомстве.

Также подчеркивается, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий 3 июля 2018 года был задержан 41-летний житель поселка Краснополье и 36-летний сумчанин, по которым собрано достаточно доказательств, доказывающих их причастность к исчезновению трех человек и завладению их имуществом.

Найденные вещи убитых мужчин

"Во время неотложного обыска в автомобилях УАЗ 452Д и Аudi 100, которые принадлежали задержанным, выявлено 3 золотых и 1 серебряную цепочки, пустые и полные бутылки из-под уксуса, гильзы и пули разного калибра. Кроме того, в одном транспортном средстве разбиты два боковых и лобовое стекло, в салоне – многочисленные потеки и наслоения крови. Родственники жителей Запорожской области подтвердили, что изъятые ювелирные изделия принадлежат пропавшим. Во время проведения обыска в домовладении одного из знакомых задержанного обнаружены и изъяты запасные части к автотранспорту, которые вероятно перевозили пропавшие мужчины", – добавляют в прокуратуре.

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Кроме того, в ведомстве сообщили, что к поискам пострадавших были привлечены около 100 человек, в том числе специальные подразделения полиции, кинологического центра, Национальной гвардии.

"По результатам прочесывания территории 4 июля 2018 года сначала найдено 4 мобильных телефона, принадлежавшие пропавшим, а около 18:00 вблизи Краснополья обнаружены три трупа с огнестрельными ранениями, закопанные на поле, усеянном подсолнечником", – констатируют правоохранители.

К слову, задержанным уже готовится сообщение по факту умышленного убийства трех человек из корыстных побуждений. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания, однако прокуратура будет настаивать на их содержании под стражей.

Устанавливаются и другие лица, которые также могут быть причастны к убийству.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что во вторник, 3 июля, в Киеве в доме на проспекте Академика Глушкова, 41, была найдена мертвая женщина. Тело нашли в лифте на 8 этаже жители дома.