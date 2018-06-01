Три факта, которые должна знать каждая женщина о раке молочной железы

Многие женщины уже столкнулись с раком молочной железы. К сожалению, это распространенное онкологическое заболевание среди женщин в Украине.

Чтобы избежать опасного заболевания, необходимо ежегодно посещать маммолога, который занимается диагностикой и лечением заболеваний, связанных с молочными железами, передает ЕLLE.

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В Институте рака отмечают, что при осмотре примерно у четверти женщин оказываются метастатические стадии болезни, лечить которые очень сложно.

И часто к врачам обращаются слишком поздно, ведь большинство женщин боятся услышать плохие новости. Если онкозаболевание молочной железы обнаружено на первой стадии – удается вылечить 95% женщин.

Отек в лимфатических узлах шеи, подмышках и паху – первый "звоночек" не откладывать поход к врачу.

Берегите себя и не бойтесь пойти к врачу, ведь от этого зависит ваше здоровье!

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