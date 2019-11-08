Три года плена "украинских диверсантов": кто они и почему их коллеги обратились к Зеленскому

9 ноября – три года, как российские оккупанты незаконно арестовали в оккупированном Крыму севастопольцев Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудку.

На столичном брифинге коллеги заложников напомнили украинской власти о пленниках, а также обратились с перечнем требований к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Кто такие "Украинские диверсанты" и почему это важно

Задержанных три года назад крымчан окрестили "украинскими диверсантами", обвинили в подготовке диверсий во временно аннексированном Крыму и абсурдно сфальсифицировали дело. Их пытали током и жестоко избивали, чтобы получить "признание".



Арестованные Штыбликов и Бессарабов / Фото из соцсетей

На суде ни один из них вины не признал. 4 апреля "Севастопольский городской суд" незаконно осудил фигурантов "дела крымских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы строгого режима. 15 октября приговор оставили в апелляции, пока их этапируют в тюрьму для отбывания наказания. Где они сейчас и в каком состоянии – неизвестно. А Дмитрия Штыбликова 16 ноября 2017 года приговорили к 5 годам тюрьмы строгого режима, наказание отбывает в Омске.

До плена офицер Владимир Дудка руководил кораблем "Симферополь" ВМС Украины. Дмитрий Штыбликов работал в аналитическом журнале "Черноморская безопасность", а Алексей Бессарабов дописывал для "Главреда" из Севастополя уже после аннексии Крыма.

Ребята были хорошими аналитиками и еще задолго до войны на Донбассе сообщали о возможной агрессии России против Украины. Штыбликов в 2008 году после агрессии в Грузии предусматривал, что следующей будет Украина, а "осетинский сценарий" может повториться в Крыму. Эти люди после аннексии были "на карандаше". Сейчас они уже три года в застенках путинского режима,

– рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.



Дмитрий Штыбликов / Фото из соцсетей

Он добавил, что это третья волна так называемых "украинских диверсантов". Первая – в августе 2016, когда захватили в заложники Евгения Панова и еще трех крымчан, незнакомых между собой, и начали "лепить" дело. В целом российская агрессия в Украине выливается в следующие категории: дела террористов, экстремистов, шпионов и диверсантов.

В категорию диверсантов входят не только ветераны ВМС Украины, но и крымские татары, украинские активисты, которые не восприняли оккупацию Крыма и были "взяты на прицел". Из наших это 5 офицеров: Штыбликов, Дудка, Бессарабов, Шаблий и Стогний. Мы своих не оставляем. Пока мы не научимся бороться за каждого человека, который в русском плену, пока мы не введем это в ранг государственной политики, свободы им не видать,

– отметил вицеадмирал, командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.



Владимир Дудка до плена / Фото из соцсетей

"Сегодня день рождения Дмитрия Штыбликова, который сейчас находится в Омске, в камере, где холодно и страшно. Владимир Дудка – преклонного возраста, и когда его приговорили к 14 годам строгого режима, это фактически приговор на смерть в "кутузке". Это цинично и жестоко. Должны бороться за них. Одно государство – один экипаж", – сказал глава программ безопасности в Центре глобалистики "Стратегия ХХ" Павел Лакийчук.

Обращение к Зеленскому и как приблизить освобождение

Вицеадмирал Гайдук вместе с Центром глобалистики "Стратегия ХХ" обратились через СМИ персонально к Президенту Украины с просьбой повлиять на ситуацию и ускорить обмен заложников. А также они подготовили обращение к Кабмину, народным депутатам и уполномоченным государственным ведомствам. Гайдук отметил: требование – ускорить освобождение из плена всех 113 зарешеченных в РФ украинцев (по списку украинского омбудсмена Людмилы Денисовой).



Спикеры брифинга / Фото 24 канал, Екатерина Петренко

Что еще предлагают? По словам Гончара, возможный вариант – отказаться Украине от некоторых претензий со стороны Нафтогаза к Газпрому в Гаагском арбитраже в обмен на освобождение всех 113 пленников и 229 военнопленных.

Журналистка и представитель "медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко, которая работала вместе с осужденным Штыбликовым в одном издании, отметила: борьба за всех заключенных идет также в медийном поле.

"В сентябре 2019 года освободили медийно известных заложников, а теперь на территории РФ и оккупированного Крыма другие пленники фактически потеряли лицо. Сейчас общество дезориентировано и не знает, за кого мы боремся. Призываю всех коллег освещать эту тему и так создавать общественное и медийное давление на власть, чтобы она двигалась в направлении освобождения людей. Мы должны донести информацию, что людей надо освобождать в кратчайшие сроки", – сказала журналистка.

Как уменьшить давление российских тюремщиков?

Недавно освобожденный пленник, ветеран войны на Донбассе, волонтер Евгений Панов объяснил, что пребывание пленников в медийном пространстве уменьшает давление российских тюремщиков и препятствует противоправным действиям.



Освобожденный Панов в самолете при обмене / Фото ОП

"Я познакомился с Михалычем (Владимир Дудка – 24 канал) и Лехой (Алексей Бессарабов – 24 канал) в крымском СИЗО. Хорошие люди, сильные духом, однако в Михалыча очень здоровье ухудшилось. Я до сих пор не знаю, где они, их этапируют на лагеря. Мой этап длился четыре месяца... А с Штыбликовым мы были в Омске в одном лагере, но в разных изолированных загонах без возможности общения. Я за них лично переживаю. Всем пленникам желаю свободы", – эмоционально рассказал бывший пленник Панов.

Пока не вижу, что можно сделать, кроме того как напоминать о них нашей власти. А когда их завезут в лагеря, важно, чтобы консулы и адвокаты к ним приезжали. Если их не забудут, это уменьшит давление российских тюремщиков. Там относятся к нашим, как к врагам, с которыми воюют. Михайлыч говорил: "Шашлычок еще пожарим". Пусть скорее будут дома,

– сказал Панов.

Поддерживает ли Украина финансово семьи политзаключенных

Социальную помощь семьям политзаключенных государство выплатило большинству семей только один раз – в прошлом 2018 году. Это были 100 тысяч гривен Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил руководитель ОО "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец.

"Однако в 2019 году реализацию постановления заблокировал министр Министерства временно оккупированных территорий Черныш. Только сейчас, когда Министерство ветеранов и Министерство временно оккупированных территорий начали объединять, а министром стала Оксана Коляда, возможность получить помощь для семей разморозили", – рассказал активист.

Коляда работает над тем, чтобы все семьи и политзаключенных, и других категорий заложников получили помощь до конца года. Эта зависимость в выдаче помощи от того, адекватный ли человек возглавляет министерство, должна нивелироваться, когда примут Закон "О правовой и социальной защите военнопленных, политзаключенных и гражданских заложников". Коляда сейчас играет первую скрипку в том, чтобы этот закон приняли как можно скорее. Наконец, есть конструктивное и эффективное сотрудничество с министерством,

– сообщил Котелянец.

Пока от власти ждут шагов, бывший заместитель командира корабля "Симферополь", экс-офицер ВМС Украины Сергей Шумский рассказал, что может сделать каждый, чтобы поддержать пленных.



Экс-офицер ВМС Украины Сергей Шумский / Фото 24 канала, Екатерина Петренко

Бывшие члены экипажа нашего корабля разработали именные кепки с надписью "Одна страна – один экипаж". Каждый неравнодушный может присоединиться и получить кепку по персональному заказу, 30% стоимости будут перечисляться в дело борьбы за освобождение,

– сказал Шумский.



Владимир Дудка / Фото из соцсетей

А пока именная кепка для заложника, командира корабля "Симферополь" Владимира Дудки ждет его возвращения...