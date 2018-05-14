Три комнатных растения, которые очистят воздух

Чтобы не устраивать несколько раз в неделю влажную уборку в помещении, стоит купить домой несколько полезных растений.

Ведь комнатные растения помогают очищать воздух в помещении, спасают от удушья и заботятся о состоянии кожи и дыхательной системы, передает "Страна здоровья".

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Кроме того, комнатные растения способны избавить от усталости, сонливости и раздражительности.

Комнатный бамбук, кроме оригинальной формы в помещении, обогащает воздух жилья большим количеством кислорода. Лучше его ставить в юго-восточной части квартиры, ведь по фэншуй он еще и притягивает удачу.

Алоэ не только освежает воздух, но и очищает его от вредных веществ, в частности, формальдегида, который могут выделять мебель.

Фикус способен создавать благоприятные условия для влажности в помещении и насыщать воздух фитонцидами - они убивают или подавляют рост и развитие бактерий, микроскопических грибов и другие формы микроорганизмов в помещении.