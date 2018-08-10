Три компании из Южной Кореи обвиняются в нарушении режима санкций ООН против КНДР

Южнокорейские компании импортировали уголь и чугун на почти 6 миллионов долларов из Северной Кореи в обход режима санкций ООН.

Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что таможенная служба Южной Кореи проводила расследование в течение 10 лет. В ходе расследования были выявлены факты подделок документов руководством трёх компаний. Все было организовано так, что по документам товар поступал из России.

14 кораблей с углем и чугуном поступали в пять различных портов страны в период апрель – октябрь 2017 года. Таможенники подозревают, что корабли могли нарушать установленный в августе 2017 года режим санкций ООН, который ограничивает транспортировки санкционных товаров.

В прошлом году в Совете безопасности ООН единогласным решением приняли резолюцию, которая усиливает санкционный режим против Северной Кореи. Такой шаг вызван незаконным ядерным испытанием проведенным Пхеньяном.