Три офисных образа, которые можно носить в жару

Выбрать одежду для работы летом – сложная миссия, особенно, если ваша компания имеет дресс-код.

Не на всех работах разрешают носить летние платья и сандалии. А если дресс-код все-таки отсутствует, то часто мы должны выглядеть достаточно официально для деловых встреч.

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Эксперты издания Who What Wear выбрали три образа, которые комфортно носить летом в офисе, а также в такой одежде можно смело идти на свидание или на встречу с друзьями после работы.

Футболка + юбка ниже колена

Юбки, которые спадают чуть ниже колена, не нарушают дресс-код и позволяют почувствовать летнее настроение. Скомбинируйте такую юбку с простой футболкой.

Допис, поширений Ellie (@slipintostyle) 22 Тра 2018 р. о 12:00 PDT

Допис, поширений EMILI SINDLEV (@emilisindlev) 23 Тра 2018 р. о 11:57 PDT

Легкие котоновые брюки + рубашка

Легкие котоновые брюки дополните с рубашкой или блузкой, и вы получите стильный летний образ для работы.

Допис, поширений Brittany Bathgate (@brittanybathgate) 21 Кві 2018 р. о 8:16 PDT

Допис, поширений Roberta Benteler (@robertabenteler) 3 Кві 2018 р. о 5:33 PDT

Платье + ботинки

Простое однотонное платье на запах – прекрасная альтернатива платья макси в цветочный принт, которое может не подходить для офиса. Стильной комбинацией с платьем станут ботинки, но кроссовки или плоские сандалии также прекрасно будут выглядеть.