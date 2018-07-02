Три офисных образа, которые можно носить в жару
Выбрать одежду для работы летом – сложная миссия, особенно, если ваша компания имеет дресс-код.
Не на всех работах разрешают носить летние платья и сандалии. А если дресс-код все-таки отсутствует, то часто мы должны выглядеть достаточно официально для деловых встреч.
Читайте также: С чем носят белые джинсы мировые фэшн-блогеры: стильные идеи в фото
Эксперты издания Who What Wear выбрали три образа, которые комфортно носить летом в офисе, а также в такой одежде можно смело идти на свидание или на встречу с друзьями после работы.
Футболка + юбка ниже колена
Юбки, которые спадают чуть ниже колена, не нарушают дресс-код и позволяют почувствовать летнее настроение. Скомбинируйте такую юбку с простой футболкой.
Легкие котоновые брюки + рубашка
Легкие котоновые брюки дополните с рубашкой или блузкой, и вы получите стильный летний образ для работы.
Платье + ботинки
Простое однотонное платье на запах – прекрасная альтернатива платья макси в цветочный принт, которое может не подходить для офиса. Стильной комбинацией с платьем станут ботинки, но кроссовки или плоские сандалии также прекрасно будут выглядеть.