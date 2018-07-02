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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

Три офисных образа, которые можно носить в жару

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Три офисных образа
Три офисных образа / Who What Wear

Выбрать одежду для работы летом – сложная миссия, особенно, если ваша компания имеет дресс-код.

Не на всех работах разрешают носить летние платья и сандалии. А если дресс-код все-таки отсутствует, то часто мы должны выглядеть достаточно официально для деловых встреч.

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Эксперты издания Who What Wear выбрали три образа, которые комфортно носить летом в офисе, а также в такой одежде можно смело идти на свидание или на встречу с друзьями после работы.

Футболка + юбка ниже колена

Юбки, которые спадают чуть ниже колена, не нарушают дресс-код и позволяют почувствовать летнее настроение. Скомбинируйте такую юбку с простой футболкой.

 

Допис, поширений Ellie (@slipintostyle)

Легкие котоновые брюки + рубашка

Легкие котоновые брюки дополните с рубашкой или блузкой, и вы получите стильный летний образ для работы.

Платье + ботинки

Простое однотонное платье на запах – прекрасная альтернатива платья макси в цветочный принт, которое может не подходить для офиса. Стильной комбинацией с платьем станут ботинки, но кроссовки или плоские сандалии также прекрасно будут выглядеть.

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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