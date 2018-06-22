Три рецепта напитков, которые взбодрят утром
Если обычный утренний кофе вам надоел – предлагаем несколько рецептов напитков, которые взбодрят и очень вкусны.
Рецепт кофе с апельсиновым соком
Ингредиенты:
Чашка эспрессо или привычного кофе
Апельсин (можно заменить другим цитрусовым соком)
Сахар по желанию
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Рецепт приготовления кофе с апельсиновым соком
Перелить кофе в большую чашку. Выжать сок из апельсина, вылить его в кофе и хорошо размешать.
Этот напиток можно сделать холодным, прокрутив кофе в блендере вместе со льдом.
Цикорий с какао
Ингредиенты:
250 мл любого молока
1 ст. л. ложка цикория
1 ст. л. какао-порошка
1 ч. л. меда по желанию
Рецепт приготовления цикория с какао
Нагреть молоко, но не доводить его до кипения. Всыпать сперва какао и тщательно размешать. Затем добавить цикорий и снова перемешать. Если выбрать цикорий в порошке, можно добавить его в один заход с какао.
Чай с молоком и кардамоном
Ингредиенты:
500 мл молока
4-5 стручков кардамона
3 пакетика черного чая
Сахар по желанию
Рецепт приготовления чая с молоком и кардамоном
Слегка помять стручки кардамона руками. Вылить молоко в кастрюлю, добавить кардамон и чай и кипятить на медленном огне 5 минут. Снять с огня, разлить по чашкам.