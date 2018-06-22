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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Три рецепта напитков, которые взбодрят утром

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Рецепт кофе, цикория и чая
Рецепт кофе, цикория и чая / tastehabit.com

Если обычный утренний кофе вам надоел – предлагаем несколько рецептов напитков, которые взбодрят и очень вкусны.

Рецепт кофе с апельсиновым соком

Ингредиенты:

Чашка эспрессо или привычного кофе

Апельсин (можно заменить другим цитрусовым соком)

Сахар по желанию

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Рецепт приготовления кофе с апельсиновым соком

Перелить кофе в большую чашку. Выжать сок из апельсина, вылить его в кофе и хорошо размешать.

Этот напиток можно сделать холодным, прокрутив кофе в блендере вместе со льдом.

Цикорий с какао

Ингредиенты:

250 мл любого молока

1 ст. л. ложка цикория

1 ст. л. какао-порошка

1 ч. л. меда по желанию

Рецепт приготовления цикория с какао

Нагреть молоко, но не доводить его до кипения. Всыпать сперва какао и тщательно размешать. Затем добавить цикорий и снова перемешать. Если выбрать цикорий в порошке, можно добавить его в один заход с какао.

Чай с молоком и кардамоном

Ингредиенты:

500 мл молока

4-5 стручков кардамона

3 пакетика черного чая

Сахар по желанию

Рецепт приготовления чая с молоком и кардамоном

Слегка помять стручки кардамона руками. Вылить молоко в кастрюлю, добавить кардамон и чай и кипятить на медленном огне 5 минут. Снять с огня, разлить по чашкам.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: Wonderzine
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