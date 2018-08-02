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Три секрета красоты Натальи Могилевской

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Наталья Могилевская
Наталья Могилевская

Украинская певица Наталья Могилевская очаровывает во время каждого выхода. Артистка рассказала несколько секретов ее идеального вида и поделилась с поклонниками полезными лайфхаками.

В 43 года Наталья Могилевская может похвастаться идеальными формами. Однако стройная фигура дается звезде нелегко: упорные тренировки, занятия танцами, правильное питание и медитация – это лишь часть ежедневных процедур звезды.

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В день рождения Натальи Могилевской LifeStyle 24 решил напомнить, как артистке удается выглядеть столь молодо и ярко.

Физическая подготовка

Наталья Могилевская поделилась, что после победы на проекте "Танцы со звездами" она до сих пор продолжает заниматься танцами. Кроме того, изучает другие направления, в том числе современную хореографию.

 

Звезда также занимается в реабилитационной клиникой Бубновского по системе кинезиологии – благодаря ей артистке удалось избежать двух операций на разорванных связках в плечах.

Здоровый образ жизни – это еще одна тема, о которой мне бы хотелось говорить с людьми. Хотя традиционная медицина часто необходима, очень многие процессы можно остановить, не доводя до тяжелой стадии, когда уже нужно отрезать то, что спасти невозможно. На помощь – правильное питание, правильное мышление, вера в себя. Я постоянно поддерживаю на хорошем уровне свое здоровье благодаря реабилитационной кинезиологии. Это что-то вроде "умного" спортзала,
– отметила Наталья.

Питание

На вопрос, как Могилевской удалось быстро похудеть и прийти в отличную форму, она ответила, что в ее рационе нет мучных продуктов и сладкого. Если певица и ест вредную пищу, то очень редко и только до обеда.

 

Углеводы, фрукты тоже лучше есть в первой половине дня. Белки с овощами – во второй. Утром предпочитаю киноа с фруктами, ягодами, йогуртом и медом. Можно даже лапшу с овощами. На второй завтрак – фрукты, ягоды или вновь крупы, если нужны силы. Вечером – рыба или творог с теплыми овощами типа рагу или приготовленными на пару,
– поделилась звезда.

Она добавляет, что главное не мучить себя диетами. По ее мнению, невозможно похудеть, постоянно недоедая: "Секрет заключается в элементарной схеме питания и легких физических нагрузках. Нужно обязательно что-нибудь съесть 4-5 раз в день".

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Бьюти-уход

Наталья Могилевская призналась, что у нее нет времени на домашний уход, поэтому приходится раз в неделю ходить к косметологу. Но лучший бьюти секрет, который она рекомендует всем женщинам – это медитация.

"Я уверена, что лучший уход для лица – это медитация, во время которой все линии расслабляются, щечки поднимаются, взгляд ясный, лоб разглаживается, – реальный лифтинг-эффект! Вообще женщина становится красивой, когда она счастлива. Я поняла это, когда еще весила на 25 кг больше, но уже начала медитировать", – подытожила певица.

 

Теги: Музыка Наталия Могилевская LifeStyle Здоровое питание Диеты Красота
Источник: 24 Канал
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