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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Три смартфона, которые сейчас выгодно покупать

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Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5 / Фото из открытых источников

Ведущие производители смартфонов радуют нас новыми моделями несколько раз в год. И выбрать среди такого количества предложений бюджетное устройство, которое имело бы неплохие характеристики, не так и просто.

Издание Prostotech.com сделало подборку из трех моделей смартфонов, которые выгодно приобрести уже сегодня.

Meizu M6 Note

Meizu M6 Note

Смартфон Meizu M6 Note

Смартфон от компании Meizu с памятью 3 ГБ внутренней и 32 ГБ встроенной памяти. Устройство получило большой дисплей с диагональю 5,5 дюймов. На задней панели размещена двойная камера на 12 и 5 МП. Смартфон оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon 625. Стоит заметить, что это один из немногих смартфонов Meizu с процессором от Qualcomm.

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Сейчас устройство можно купить за 4 тысячи гривен.

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi A1

Смартфон Xiaomi Mi A1

Одна из самых популярных моделей устройств от Xiaomi. Устройство работает на чистом Android. Варто обратить внимание на модель с 4 ГБ внутренней и 32 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 625. Модель имеет двойную основную камеру на 12 МП каждый.

Xiaomi Mi A1 можно приобрести за 5 тысяч гривен.

Xiaomi Redmi Note 5

Этот смартфон оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 на 1080. Модель работает на процессоре Snapdragon 636. Основная камера имеет двойной модуль на 12 и 5 МП. Также смартфон имеет мощную батарею емкостью 4000 мАч.

В Украине смартфон стоит от 6 тимсяч гривен.

Теги: Техно Xiaomi Meizu Смартфоны
Источник: 24 Канал
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