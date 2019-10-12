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      Три эффективных способа восстановить силы

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      Техники релаксации от тревоги и усталости.
      Техники релаксации от тревоги и усталости. / Unsplash

      В нашей жизни, полной проблем, забот, задач, тревог организм часто находится в состоянии стресса или напряжения. Из-за того, что мы не умеем правильно расслабляться и восстанавливать баланс сил, страдает не только эмоциональное здоровье, но и физиологическое. Выделите себе время для релаксации — и увидите, насколько больше сил появится для занятия хлопотами и решения проблем.

      Быстро убрать усталость, тревогу или нервозность от монотонной работы можно, сменив деятельность. Например, сходите в магазин, сделайте разминку, попейте воды (обезвоживание провоцирует раздражительность), послушайте музыку, сходите в душ.

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      Если же чувствуете перманентную тревогу или хроническую усталость, введите в свою жизнь периоды релаксации с помощью несложных техник.

      Дыхательная техника

      Примите удобную позу, закройте глаза и сконцентрируйтесь на том, как вы дышите носом. Как прохладный воздух проникает в организм. Задержите дыхание на несколько секунд и медленно выдохните уже теплый воздух.

      Мышечная техника

      Все делается медленно, с задержкой. Сядьте удобно и по очереди сожмите/разожмите кулаки. Напрягите на несколько секунд и расслабьте бицепсы. Отведите плечи, задержитесь и выдвиньте их вперед. Поверните таким же образом голову влево/вправо. Прижмите подбородок, отпустите. Максимально откройте рот, а затем расслабьте. Сожмите губы и расслабьте. Высуньте язык, на сколько можете и втяните обратно. Широко откройте глаза и ослабьте. Зажмурьтесь, расслабьте лицо. Втяните максимально живот/ расслабьте. Прогните спину, выпрямитесь. Напрягите ягодицы/расслабьте их. Ноги вытяните вперед и поднимите над полом на 10 см. Опустите. Натяните на себя пальцы ног, расслабьте.

      Визуализационная техника

      Сядьте удобно, закройте глаза. Сделайте несколько медленных вдохов. Представьте тихое приятное место, где вам хорошо и вы можете расслабиться. Погрузитесь в этот образ, детализируйте его. Почувствуйте лучи солнца или шум прибоя. Затем медленно вернитесь к реальности и подышите в спокойном темпе.

      Автор: Наталия Ломоносова
      Источник: Facebook

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      Теги: Публикации Работа Новости Здоровье
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