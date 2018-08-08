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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Три украинки попали в финал по прыжкам в высоту на ЧЕ-2018

15 Читати новину українською
Юлия Левченко
Юлия Левченко

Сразу три украинки, которые выступают в прыжках в высоту, пробились в финал чемпионата Европы-2018 по легкой атлетике.

Екатерина Табашник в Берлине легко покорила все квалификационные высоты с первой попытки. Юлия Левченко 1.90 м взяла лишь с третьей попытки, а вот Оксана Окунева последнюю высоту преодолеть не смогла, однако по дополнительным показателям попала в финал, так как предыдущие высоты брала без ошибок, пишет Xsport.

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Без ошибок прошли квалификацию и главные фаворитки россиянка Мария Ласицкене и болгарка Мирела Демирева. Финал в этой дисциплине состоится 10 августа.

Отметим, что в финал женского бега на 400 м с барьерами попали две украинки: Виктория Ткачук и Анна Рыжикова. Финал в женском беге на 400 м с барьерами состоится в пятницу, 10 августа. Начало — в 20:50.

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Теги: легкая атлетика Новости спорта
Источник: 24 Канал
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