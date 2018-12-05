Три украинские биатлонистки отличились интересным достижением

Сразу три украинские биатлонистки отличились хорошей статистикой во время стрельбы – в течение сезона более 90% попаданий.

Федерация биатлона привела статистику за последние пять лет (сезоны 2013/14 – 2017/18). Принимались во внимание показатели биатлонистов, которые совершили не менее 70-ти выстрелов за сезон.

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У женщин пять биатлонисток отмечались в списке лучших снайперов неоднократно: Лаура Дальмайер – 4 раза, Надежда Скардино – 3, Ирина Варвинец (91,8% попаданий), Алексия Рунггальдье и Каролин Хорхлер – по 2. Если говорить о представительстве стран, то по 6 попаданий в списках имеют спортсменки из Германии и России, по 4 – представительницы Украины и Беларуси.

Полный список лучших снайперов у женщин:

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В список мужчин-снайперов больше одного раза попадали лишь двое: Алексей Волков – 3 появления в списке, Мартен Фуркад – 2. Представителей Украины в списке нет.

Полный список лучших снайперов у мужчин:

Напомним, что сегодня состоится этап Кубка мира по биатлону 2018-2019 – индивидуальная гонка мужчин.