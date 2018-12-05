11:40
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Три украинские биатлонистки отличились интересным достижением

      4 Читати новину українською
      Ирина Варвинец
      Ирина Варвинец / Trust.UA

      Сразу три украинские биатлонистки отличились хорошей статистикой во время стрельбы – в течение сезона более 90% попаданий.

      Федерация биатлона привела статистику за последние пять лет (сезоны 2013/14 – 2017/18). Принимались во внимание показатели биатлонистов, которые совершили не менее 70-ти выстрелов за сезон.

      Читайте также: Капитан сборной Украины пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

      У женщин пять биатлонисток отмечались в списке лучших снайперов неоднократно: Лаура Дальмайер – 4 раза, Надежда Скардино – 3, Ирина Варвинец (91,8% попаданий), Алексия Рунггальдье и Каролин Хорхлер – по 2. Если говорить о представительстве стран, то по 6 попаданий в списках имеют спортсменки из Германии и России, по 4 – представительницы Украины и Беларуси.

      Полный список лучших снайперов у женщин:

      Читайте также: Украинские биатлонисты взяли бронзу в первой гонке этапа Кубка мира

      В список мужчин-снайперов больше одного раза попадали лишь двое: Алексей Волков – 3 появления в списке, Мартен Фуркад – 2. Представителей Украины в списке нет.

      Полный список лучших снайперов у мужчин:

      Напомним, что сегодня состоится этап Кубка мира по биатлону 2018-2019 – индивидуальная гонка мужчин.

       

      Теги: Валентина Семеренко Новости биатлона Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Міжнародний день волонтерів: ті, хто думають про себе в останню чергу
      сегодня , 11:30 Міжнародний день волонтерів: ті, хто думають про себе в останню чергу
      Дід Панас 12
      Церковь и экономическая успешность страны: вызов для независимой украинской церкви
      сегодня , 08:40 Церковь и экономическая успешность страны: вызов для независимой украинской церкви
      Максим Карижський 495
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів"
      4 декабря , 22:00 Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів"
      Валерій Карпунцов 582
      Задержание украинцев в Грузии: что известно и в чем их обвиняют
      4 декабря , 21:02 Задержание украинцев в Грузии: что известно и в чем их обвиняют
      Світлана Попова 757
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Новый регулярный чемпионат начнется 30 октября
       27 июля 2012 , 13:50
      Энди Маррей без проблем вышел в третий круг US Open
       30 августа 2012 , 12:32
      Лидерство остается в Мадриде. "Реал" - "Райо Вальекано" - 5:1. ВИДЕО
       8 ноября 2014 , 22:59
      "Бросок шапки не способен перечеркнуть блестящую карьеру Луческу". Наставнику "Шахтера" - 70!
       29 июля 2015 , 10:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук