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      Три украинских арбитра были отстранены от судейства Суперлиги по баскетболу

      15 Читати новину українською
      Украинские арбитры отстранены до декабря
      Украинские арбитры отстранены до декабря / fbu.ua

      Директорат чемпионата Украины по баскетболу отстранил трех судей матча Суперлиги между "Политехником" и "Николаевом".

      Встреча состоялась 7 ноября и закончилась победой "Николаева" со счетом 77:75. В концовке матча, как сообщает сайт ФБУ, судьи не заметили фола Сергея Приймака из "Николаева" на Тилджони Кромере.

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      Из-за ошибки, которая могла оказать прямое влияние на результат матча, директорат принял решение оштрафовать судью Александра Доценко, а всю судейскую бригаду отстранили от матчей Суперлиги до декабря.

      Также ФБУ сообщает, что харьковский "Политехник" оштрафован за то, что не смог обеспечить надлежащую безопасность для всех участников матча. На площадку во время матча вышел болельщик, а в адрес судьи звучали оскорбления и угрозы.

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      Теги: чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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