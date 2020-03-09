Три войны за два года: героический путь к независимости, который преодолела Литва

Три войны за два года – дорога к независимости Литвы требовала большой жертвы. Литовцы отбились от большевиков, сорвали планы русских белогвардейцев Бермонта завладеть Балтийским регионом и отстояли свое в войне с соседней Польшей.

Разгром россиян под Танненбергом в августе 1914 года открывал Германии дорогу на Балтику. Военная машина кайзера успешно преодолевала сопротивление российской императорской армии на территориях современных Литвы, Латвии и Эстонии.

Интересно Блокада Берлина: как дождь из изюма спас миллионы жизней

Для литовцев смена оккупационной власти с российской на немецкую открывала окно возможностей на пути к независимости. В начале 1918 года немцы согласились на формальную автономию при условии пронемецкого курса и марионеточной власти: культура – "да", а реальный суверенитет войска – нет.

Литовцы хотели большего. 16 февраля 1918 года, без окончательного согласия немцев, 20 представителей Литовского Народного Совета подписали акт о независимости Литвы.



Подписанты акта о независимости Литвы / Фото: Официальный сайт литовского Сейма

"Тираж акта сначала изъяли, но потом все же пошли на его признание. Ведь в свете поражений на западном фронте было полезнее признать Литву союзником. Тем более, что она пока не отказывалась от присутствия немецких войск на своей территории", – отметил историк Артем Папакин.

Атака большевиков

Декларацию на бумаге тут же пришлось защищать с оружием в руках. Желающих оспорить право литовцев на независимость было много. Первыми перешли границы новой республики российские большевики. Ленин пытался под новыми лозунгами реанимировать только что развалившуюся царскую империю. Прикрытием российской оккупации были фейковые промосковские народные республики.



Отрывок из телеграммы Ленина главкому Вацетису / скриншот из видео

Буквально через месяц после подписания Компьенского перемирия – 12 декабря 1918 года – "красные" заняли Беларусь и перешли демаркационную границу Литвы. 12 тысяч штыков Псковской дивизии направлялись на Вильнюс.

Новосозданные литовские вооруженные силы могли мобилизовать на первом этапе всего 400 бойцов. Угроза распрощаться с мечтой о восстановлении своего государства перебила пацифистские настроения, которыми до сих пор жила часть местных элит.

Августинас Вальдемарас, первый министр обороны и первый премьер-министр Литвы, он болел. Я бы использовал такой термин как "болезнь Винниченко",

– прокомментировал историк Артем Петрик.

И объяснил, что тот был похож на некоторых руководителей УЦР, которые считали, что надо перейти к милицейской системе и продемонстрировать миролюбие соседям. Однако с первыми шагами советских войск по литовской земле этот пацифизм начал рассеиваться.

Особое место в этой истории было за Вильнюсом, сердцем страны. Его считали своим и литовцы, и поляки. В городе действовали и литовская тариба, и польский национальный комитет (органы власти). Воротами к власти Вильнюс был и для большевиков, которые подняли восстание как раз накануне вторжения россиян.

Читайте также "Красная капелла": как гигантская шпионская организация боролась с диктатурой Гитлера

Сначала городом завладели поляки – 1 января 1919 года. Но очень ненадолго. Уже 5 января город заняли отряды Красной армии, состоялось провозглашение так называемой Литовско-Белорусской советской республики.

Наступление большевиков вглубь Литвы ничего не сдерживало. Чтобы выстоять, глава страны Антанас Сметона обратился за помощью извне.



Президент Литвы Антанас Сметона инспектирует армию / Архивное фото

Артем Петрик отметил, что Сметона лично поехал в Берлин и вытребовал у немцев 100 миллионов марок кредита, а Антанту он смог уговорить приостановить принудительное отступление немецких войск из Литвы. И заставить немцев сражаться против большевиков.

Немецкие войска остановились и фактически стали такой ширмой, барьером между формировавшейся литовской армией и большевиками,

– пояснил историк.

Литовские города падали друг за другом. За 2 месяца две трети территории Литвы контролировались большевиками. "Красным" оставалось взять Каунас и расправиться с Тарибой, которая переехала сюда после падения Вильнюса.



Литовские города под контролем большевиков / Скриншот из видео

Поддерживаемые немцами литовские отряды защитников Каунаса отбили несколько атак большевиков. Впоследствии при поддержке местного населения удалось увеличить количество побед. Тем более, что оккупантам никак не удавалось проявить себя освободителями.

Обратите внимание Танковая драма в Берлине между США и СССР: как удалось избежать новой войны

Азарт к бою приходил с первыми локальными победами и первыми трофеями, из которых особенно ценилось оружие. Бои за Каунас стали отправной точкой для дальнейшего контрнаступления литовцев. Освобождение от большевиков заняло полгода и закончилось разгромом "красных" под Зарасаем.

Наступление белогвардейцев Бермондта

Но эта победа еще не означала выигранную войну, новая угроза пришла с севера. Северо-восточная территория Литвы была занята Красной армией, юго-восточная – Войском Польским, а с лета 1919 года список врагов расширился: наступали белогвардейцы Бермондта.

Кто такой Павел Бермондт? Полковник контрразведки. В составе Южной белогвардейской армии воевал против украинской власти. В 1918 году был арестован украинцами во время освобождения Киева. После падения гетманата выехал с кайзеровскими войсками в Германию.



Оттуда как доброволец попал наемником в Латвию, где набирали отряды для войны против большевистского нашествия. Объединившись с немецкими отрядами фрайкорпуса, планировал захватить власть в Латвии, Эстонии и Литве.

В июне 1919 года 50-тысячная немецко-российская армия наемников перешла латвийско-литовскую границу. Литва была лакомым куском, если принять во внимание, что главные силы страны завязаны на Востоке в войне с большевиками.

Наступление "бермондтовцев" началось в июне 1919 года. К октябрю литовцы потеряли западный регион Жемайтию. Собрать силы для мощного контрудара литовцам удалось через несколько месяцев. Решающая битва произошла под железнодорожной станцией Радвилишкис. Там литовцы взяли немалые трофеи. В условиях войны в течение года литовская армия выросла до 20 тысяч штыков, полсотни пушек и получила целый бронепоезд.

Литовско-польская война

Все это пригодилось в следующей фазе борьбы за независимость Литвы. Главной причиной конфликта между Литвой и Польшей было расхождение в видении будущего. Новая литовская элита чувствовала опасность ополячивания.

Стычки с польским войском на Юге Литвы продолжались с весны 1919 года, когда основные силы литовцев были связаны войной с "советами".

Максимум, на который могли рассчитывать литовцы в союзе с поляками – это место в реинкарнованной Речи Посполитой, которой грезил Пилсудский. Не более, чем субъект федерации. Литовцы стремились к большему, они хотели независимости,

– заверил Петрик.

Вильнюс для литовцев – для поляков был Вильно. Среди его жителей, и жителей Виленского края, пропольские настроения были очень серьезными. Для молодой Литовской республики это стало настоящим вызовом. Ведь эти земли были неизменно связаны с историей и будущим независимой Литвы.

В августе 1920 года Вильнюс контролировали большевики, которые передали город литовской администрации по решению Московского мирного договора. Это был прецедент: договор о завершении российско-литовской войны стал первым международным документом, который очерчивал и признавал границы независимой Литовской Республики. Для Ленина во время похода на Польшу было важно видеть Литву нейтральной, а еще лучше союзником.



Подписание Московского мирного договора / Фото: Архив МИД Латвии

Когда после разгрома красных под Варшавой поляки пошли в контрнаступление, часть войск двинулась на Вильнюс. Началась горячая фаза литовско-польской войны. Примирить враждуюших соседей пыталась Антанта. Под международным давлением Литва и Польша 7 октября 1920 года согласовали двусторонний договор о прекращение огня, демаркационную линию, обмен пленными и признание Вильнюса литовским.

Карты спутал армейский корпус Луциана Желиговского, который двинулся на Вильнюс. Официально это были не польские войска: Пилсудский всячески открещивался, что давал такой приказ. Желиговский тоже говорил, что идет от имени собственного чувства справедливости.



Юзеф Пилсудский и Луциан Желиговский / Коллаж 24 канала

Также он заверил, что не имеет указаний из Варшавы или от командования Войска Польского. Однако неофициально, конечно, приказ Пилсудского существовал. Все это показано в воспоминаниях и документах. Неофициально Варшава всячески поддерживала эту операцию.

Польша пыталась показать срыв Желиговского как чин взбунтованных и неподконтрольных Варшаве поляков, жителей Виленского края. Мол, они самостоятельно решили воевать за иное будущее своей земли.

Читайте также Секс и Первая мировая война: неожиданные факты об интимной жизни на фронте

9 октября 1920 года армия Желиговского заняла Вильнюс и в боях с литовскими частями попыталась максимально продвинуться вглубь страны. Как отметил Петрик, финальной битвой войны за независимость считается битва под Гедройцами и Шервинтусамии в ноябре 1920 года.

Эта битва – пример мужества литовского солдата. Тогда литовские вооруженные силы сумели остановить польское наступление и отбросить армию Желиговского, нанеся им поражение во встречных боях на линии между Шервинтусами и Гидройчай в 45 километрах от Вильнюса,

– подчеркнул он.

После этого Литва училась жить с ожиданием вернуть Вильнюс и Виленский край. Общие потери в ходе боевых действий составляли 5 тысяч человек. Для небольшой балтийской страны это было очень ощутимо.

Последним аккордом борьбы за независимость было возвращение в состав литвы Клайпедского края. Литовский флаг взвился над этим морским городом зимой 1923 года.

В Клайпеде было подготовлено восстание. На их поддержку отправились добровольцы без знаков различия. Вблизи Клайпеды литовцы вступили в бой с французами и немцами и заставили войска Антанты сложить оружие.

Обратите внимание Зимняя война: какую цену Москва заплатила за свою наглость

Неожиданной для литовцев была позиция Польши: Юзеф Пилсудский поддержал установление в Клайпеде литовской власти.

Литовская армия, закаленная в боях за независимость, стала кузницей многих героев, пример которых вдохновлял бороться за свое государство. И в 1990 году именно Литва первой среди республик СССР объявила о выходе из Советского Союза.