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Три запрета, которые разрушают психику ребенка

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Три запрета, которые разрушают психику ребенка
Три запрета, которые разрушают психику ребенка / tr.eyeni.info

Есть запреты, которые могут спасти вашего ребенка от беды. Но есть и такие слова, которые наносят серьезный удар по детской психике.

1. Часто мамы запрещают своим детям одеваться так, как они хотят, передает Lisa. Этот запрет разрушительный для отношений между родителями и ребенком.

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И это неизбежно влияет на психику малыша – он становится зависимым от чужого мнения. Ведь это запрет на творчество и свободу самовыражения.

Позволяйте ребенку самому выбирать, как ему самовыражаться – дело не в одежде, а во внутреннем ощущении, которое делает малыша уверенным в себе. Поэтому не запрещайте креативить ребенку.

via GIPHY

2. Также немало родителей запрещает иметь собственное мнение. Но формировать в ребенке способность иметь свое мнение – важнейшая задача каждой мамы, ведь только это помогает развивать критическое мышление.

Величайшие открытия в мире делали люди, которые не поверили кому-то, а осмелились высказать свое мнение. Это научит ребенка думать и выражать свое мнение.

via GIPHY

3. Запрет на право быть собой – еще одна распространенная ошибка родителей. Например, быстрых и очень активных детей мамы часто останавливают, чтобы те не бегали, громких – чтобы не шумели, а любителей неустанно болтать – просят помолчать. А это разрушает целостность человека.

Таким образом, лучшие черты от природы сами же родители в детях и угнетают. И если культивировать яркие черты ребенка, он сможет себя реализовать и найти свое место в жизни.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Дети Психология Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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