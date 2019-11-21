Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков

21 ноября в Гааге начались слушания Морского трибунала в по делу захвата Россией трех украинских военных судов и 24 членов их экипажей. Что требует Украина и о возможных последствиях судебного процесса – в материале 24 канала.

Как отмечает представитель Kyivstratpro Тарас Семенюк, Украина делает правильно, подавая во все возможные инстанции судебные иски против России.

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"Надо показывать мировому сообществу, где именно Россия нарушает международное право. В международной политике, особенно в Европе, есть тренд на примирение с Россией ради экономической выгоды. Поэтому, если мы сами себя не будем защищать, то ни США, ни Европа этого тоже не будут делать", – подчеркивает Тарас Семенюк.

Какие аргументы Украины против России

Эксперты отмечают: несмотря на возвращение нам моряков и кораблей факт агрессии России против Украины это не перечеркивает. По словам дипломата Александра Хары, то, что мы согласились на обмен моряков на российских преступников, с точки зрения права не влияет на судебный процесс.

Есть принцип: нарушение права – права не порождает. Россия нарушила право и дала нам основания обратиться в международный суд,

– отмечает Александр Хара.

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Эксперт добавляет: надо обратить внимание суда на то, что юридически Россия считает наших моряков преступниками и может их истребовать их и корабли обратно. Чем дает основания продолжать рассмотрение дела и в международном трибунале.

"Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что возвращение кораблей произошло не в рамках исполнения решения Международного трибунала ООН. Россия показывает, что игнорирует правовые международные нормы. Безусловно, суд в Гааге примет это во внимание. Также суд не сочтет воды, где были захвачены корабли, российскими. Это важные вещи в нашу пользу", – убежден Хара.

Захват Россией украинских кораблей. Видео

Наблюдатели отмечают: после экспертизы наших кораблей мы можем выдвинуть дополнительные требования – компенсация убытков. Материальных и моральных. Кстати, адвокат наших моряков в России Николай Полозов рассказал, что корабли остались вообще без электроники: нет навигационных систем и электронных компонентов боевых модулей, без которых их нельзя использовать. Все это российская сторона оставляет как "вещественные доказательства". Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщил, что россияне "угробили" корабли – поснимали даже плафоны, розетки и унитазы.

В то же время военный эксперт Олег Жданов отмечает: есть видео-и фотодоказательства захвата. Существуют все шансы выиграть международный процесс.

"Есть пробоины, нанесенные российской тридцатимиллиметровой автоматической пушкой. Как бы россияне на заваривали и замазывали, скрыть повреждения невозможно. Наши специалисты проведут экспертизу и составят акт технического состояния. Плюс посчитать простой, моральный ущерб за захват. И эту сумму выставить в качестве претензии России через Международный морской суд", – подчеркивает Олег Жданов.

Какие ловушки может устроить Россия?

По мнению Тараса Семенюка, Россия всегда будет искать возможности для торга. Использовать невыгодный Кремлю судебный иск или решение против Украины.

Путин может сказать: "Давайте пойдем на мировую. Вы отказываетесь от своих претензий, а мы делаем какие-то уступки". Это будет означать, что мы отказываемся от того, чтобы суд признал нашу правоту – уплату компенсации. Чего делать нельзя,

– отмечает Семенюк.

В частности, отмечает эксперт, сейчас Кремль так делает в вопросе с газом. Россия хочет, чтобы Украина "простила" около 22 миллиардов долларов задолженности по решениям международных арбитражей, а также штрафы украинского Антимонопольного комитета в обмен на подписание контракта о транзите газа по нашей территории в Европу.



Россия должна ответить за все нанесенные убытки / Фото из соцсетей

Политолог Андрей Вигиринский обращает внимание на одну важную деталь в отношении моряков, которых Кремль считает преступниками, а не военнопленными.

Россия не закрыла уголовное производство против наших моряков и может объявить их в розыск. Эти производства надо прекратить как незаконные. Украина должна подчеркнуть юридическую очистку этих людей,

– подчеркивает Андрей Вигиринский.

Впрочем, замечает эксперт, прислушается ли к этому Россия – неизвестно. Представители России скажут, что это компетенция следственных органов, и они к этому якобы не имеют отношения.

"Осудить Россию международный суд не может. Осудить агрессивные действия – да. По факту моряков и корабли вернули, кстати, суд в Гааге – еще одна причина, почему Россия вернула их именно сейчас. Но наша позиция в любом случае сильнее", – убежден Вигиринский.

Международный трибунал – длительный процесс. Украина имеет все шансы его выиграть. Однако это не решит проблемы блокады Россией Азовского моря и Керченского пролива. Как отмечает военный эксперт Игорь Лосев, Украине нужно развивать военный флот. Тогда мы будем контролировать Черное и Азовское моря. Иначе будем отрезаны от моря и превратимся в провинциальную сухопутную державу, которая потеряет больше половины геополитического веса в мире.

Восстановление нарушенного Россией права и компенсация убытков

Напомним, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных, захватил судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и 24 членов экипажа. По версии России, наши корабли "неправомерно" вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.

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В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда. Кремль отказался возвращать судна и моряков и признавать их военнопленными. Зато открыл против 24 украинцев уголовные производства.

Наконец 7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными. А 20 ноября Россия вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу".



Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала

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По словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, захват и удерживание украинских кораблей и членов экипажей – грубое нарушение Россией иммунитета военных кораблей, гарантированного нормами международного обычного и морского права. В иске МИД заложено, что цель иска – установление нарушения права, его восстановление и получение надлежащей компенсации.