"Тридцать лет назад мы могли спасти планету", – New York Times выйдет с черной обложкой

Номер журнала The New York Times от 5 августа выйдет с черной обложкой и надписью. В журнале будет всего лишь один материал – статья Натаниэля Рича под названием "Теряя Землю".

Об этом издание сообщило в своем Twitter.

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В объемном материале автор рассказал о десятилетии между 1979 и 1989 годами, когда еще можно было спасти климат от необратимых изменений и глобального потепления".

"Тридцать лет назад у нас был шанс спасти планету. Мы могли исправить изменения климата. Но мы не действовали", – говорится в сообщении издания.

Статья будет проиллюстрирована серией фотографий Джорджа Стейнмеца, которые он снимал в восьми странах и Антарктике для того, чтобы показать последствия необратимых климатических изменений и влияния человека на планету.

Для этого материала он сделал серию аэрофотоснимков и видеороликов. Ознакомиться со статьей можно здесь.