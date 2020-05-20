Триллионы долларов: в США назвали шокирующую сумму убытков от COVID-19 в мире
Пандемия коронавируса приведет к мировому ущербу на сумму свыше девять триллионов долларов. В то же время США недовольны "мизерными", по их мнению, взносами Китая в преодолении мирового кризиса.
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что расходы Китая на борьбу с коронавируса являются ничтожными, если сравнивать их с последствиями для всей планеты. Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа в Твиттере.
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Эта чума уже обошлась в 90 тысяч жизней граждан США. Более 36 миллионов американцев потеряли работу. Во всем мире – 300 тысяч умерших и, по нашим оценкам, может быть до 9 триллионов долларов ущерба,
– констатировал Помпео.
Обратите внимание! Глава Китая Си Цзиньпин обещал в течение ближайших двух лет выделить на борьбу с коронавирусом в мире два миллиарда долларов.
Почему США обвиняют Китай во вспышки COVID-19?
Президент США Дональд Трамп и другие американские чиновники часто обвиняют Китай в сокрытии фактов о происхождении коронавируса.
Накануне 62 страны поддержали предложение Австралии и Евросоюза о проведении независимого расследования источника возбудителя COVID-19.
Впрочем, призыв по расследованию Китай резко осудил. КНР обвинила Австралию в политической атаке на Пекин. В то же время США не поддержали инициативу, поскольку настаивали на жесткой формулировке, которая бы сфокусировала начало расследования именно на Китае.
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Какова ситуация с коронавируса в США
- Новая модель расчетов показала, что до конца этого года в Америке от коронавируса может умереть около 1,2 миллиона человек.
- Они выяснили, что смертность в США от нового коронавируса вырастет в три раза до конца этого года. Сейчас летальность от коронавируса в 13 раз превышает показатели смертности сезонного гриппа, который составляет около 0,1%.
- По состоянию на 20 мая эта цифра составляет почти 92 тысячи, что больше, чем в любой другой стране мира. Также на первом месте США и по количеству больных – 1 529 785. Но в стране уже провели более 12 миллионов тестов.