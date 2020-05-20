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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Триллионы долларов: в США назвали шокирующую сумму убытков от COVID-19 в мире

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Убытки от коронавируса COVID-19 в мире - какая сумма
Как коронавирус повлияет на мировую экономику? / AP

Пандемия коронавируса приведет к мировому ущербу на сумму свыше девять триллионов долларов. В то же время США недовольны "мизерными", по их мнению, взносами Китая в преодолении мирового кризиса.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что расходы Китая на борьбу с коронавируса являются ничтожными, если сравнивать их с последствиями для всей планеты. Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа в Твиттере.

Актуально В США от коронавируса может умереть более миллиона человек: новые расчеты

Эта чума уже обошлась в 90 тысяч жизней граждан США. Более 36 миллионов американцев потеряли работу. Во всем мире – 300 тысяч умерших и, по нашим оценкам, может быть до 9 триллионов долларов ущерба,
– констатировал Помпео.

Обратите внимание! Глава Китая Си Цзиньпин обещал в течение ближайших двух лет выделить на борьбу с коронавирусом в мире два миллиарда долларов.

Почему США обвиняют Китай во вспышки COVID-19?

Президент США Дональд Трамп и другие американские чиновники часто обвиняют Китай в сокрытии фактов о происхождении коронавируса.

Накануне 62 страны поддержали предложение Австралии и Евросоюза о проведении независимого расследования источника возбудителя COVID-19.

Впрочем, призыв по расследованию Китай резко осудил. КНР обвинила Австралию в политической атаке на Пекин. В то же время США не поддержали инициативу, поскольку настаивали на жесткой формулировке, которая бы сфокусировала начало расследования именно на Китае.

К теме Этого не должно было случиться, – Трамп обвинил Китай в мировой пандемии коронавируса

Какова ситуация с коронавируса в США

  • Новая модель расчетов показала, что до конца этого года в Америке от коронавируса может умереть около 1,2 миллиона человек.
  • Они выяснили, что смертность в США от нового коронавируса вырастет в три раза до конца этого года. Сейчас летальность от коронавируса в 13 раз превышает показатели смертности сезонного гриппа, который составляет около 0,1%.
  • По состоянию на 20 мая эта цифра составляет почти 92 тысячи, что больше, чем в любой другой стране мира. Также на первом месте США и по количеству больных – 1 529 785. Но в стране уже провели более 12 миллионов тестов.

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Мировой кризис 2020 Финансы Деньги Майк Помпео Китай Коронавирус COVID-19 Новости США
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