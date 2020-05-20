Триллионы долларов: в США назвали шокирующую сумму убытков от COVID-19 в мире

Пандемия коронавируса приведет к мировому ущербу на сумму свыше девять триллионов долларов. В то же время США недовольны "мизерными", по их мнению, взносами Китая в преодолении мирового кризиса.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что расходы Китая на борьбу с коронавируса являются ничтожными, если сравнивать их с последствиями для всей планеты. Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа в Твиттере.

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Эта чума уже обошлась в 90 тысяч жизней граждан США. Более 36 миллионов американцев потеряли работу. Во всем мире – 300 тысяч умерших и, по нашим оценкам, может быть до 9 триллионов долларов ущерба,

– констатировал Помпео.

Обратите внимание! Глава Китая Си Цзиньпин обещал в течение ближайших двух лет выделить на борьбу с коронавирусом в мире два миллиарда долларов.

Почему США обвиняют Китай во вспышки COVID-19?

Президент США Дональд Трамп и другие американские чиновники часто обвиняют Китай в сокрытии фактов о происхождении коронавируса.

Накануне 62 страны поддержали предложение Австралии и Евросоюза о проведении независимого расследования источника возбудителя COVID-19.

Впрочем, призыв по расследованию Китай резко осудил. КНР обвинила Австралию в политической атаке на Пекин. В то же время США не поддержали инициативу, поскольку настаивали на жесткой формулировке, которая бы сфокусировала начало расследования именно на Китае.

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