Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю

Кримінальний авторитет "Мультик" тримав в страху цілу область, його боялися навіть урядовці, а операцію з його затримання особисто керував генеральний прокурор. Його заарештували, почали судити. Здавалося, він надовго сяде за грати, аж ось, він знову на волі.

Як таке сталося? Йдеться про миколаївського підприємця Михайла Тітова, більш відомого як впливовий кримінальний авторитет на прізвисько "Мультик".

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Про нього стало відомо два роки тому. Тоді на засіданні уряду міністр інфраструктури Володимир Омелян поскаржився прем’єру Гройсману, що "Укравтодор" не може провести нормально тендери на ремонт дороги "Київ – Миколаїв", тому що державні підряди на цей ремонт хочуть забрати собі фірми кримінального авторитета "Мультика".

"Мультик", він же Михайло Тітов, раніше був засуджений за подвійне вбивство. В кінці 90-х років він з особливою жорстокістю вбив двох інших кримінальних авторитетів, які приїхали працювати на його території. За це він отримав тривалий тюремний термін і цього особливо ніколи не приховував.



Михайло Тітов

З того, що відомо, після виходу з тюрми, до вбивств він більше офіційно не причетний. Але, крім вбивств, в кримінальному кодексі є ще чимало інших статей. І по багатьом з них, "Мультик" засвітився дуже яскраво. Зокрема, за останні роки в Миколаєві його ім’я часто звучало у зв’язку із рекетом, розкраданням державного майна, рейдерських атаках на бізнес, вимаганні та навіть у зв’язку з торгівлею наркотиками.

За останні роки Тітов сформував угрупування, яке в буквальному сенсі тримало в страху і покорі весь Миколаїв. Чимало місцевих бізнесменів втратили свої підприємства, оскільки вони дуже сподобались "Мультику".

Але апетит приходив під час їжі, і від рейдерських атак на приватних підприємців, банда "Мультика" перейшла до грабунку місцевого бюджету і привласнення комунального майна. Фірми, підконтрольні Тітову почали заходити на найбільш смачні потоки Миколаївщини: ремонти доріг, постачання пального для бюджетних підприємств, розподіл землі та комунальної нерухомості. Кримінальний авторитет став настільки впливовим, що пачками почав скуповувати і місцевих правоохоронців і місцевих депутатів.

Через тісні зв’язки миколаївських депутатів з криміналом, міську раду Миколаєва замість "Горсовет" почали називати "Ворсовет". Розмах діяльності банди "Мультика" набув таких масштабів, що як я вже згадував, погрози почали навіть отримувати київські урядовці. На проблему нарешті був змушений відреагувати генпрокурор Луценко.

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Зрештою, Генпрокуратура таки наважилась відновити законність в регіоні і після масштабної операції київських та миколаївських прокурорів, Тітова-"Мультика" затримали і помістили в СІЗО на кілька місяців. І як в усіх мультфільмах, коли розбійник, який тероризував містечко і його добрих мешканців, нарешті опинився за гратами, можна влаштувати святкування. Що правоохоронці і зробили.



Затримання Тітова/ фото nikvesti.com

Юрій Луценко особисто вітав прокурорів, які відзначилися в розслідуванні кримінальних пригод "Мультика" і дарував їм іменні годинники. Тоді за спиною генпрокурора сидів керівник Миколаївщини Олексій Савченко, який щиро плескав в долоні бравим правоохоронцям, що знешкодили небезпечного бандита. Здавалося б, можна зітхнути з полегшенням, що зло, скільки б воно не зловтішалося і не наробило біди, нарешті дістало покарання. Хай із запізненням, але все ж таки знешкоджене.



Олексій Савченко

Але це була б не сьогоднішня Україна, якби в цій історії був щасливий фінал. Минулого тижня одне з видань вийшло з розгорнутим репортажем про міжнародний турнір з боїв без правил в Миколаєві. На турнірі зібралася вся місцева миколаївська еліта: депутати, бізнесмени, правоохоронці.

І вгадайте, хто також прийшов подивитися на змагання? Так, Михайло Тітов, він же "Мультик" – знову на волі. Виявляється, суд по-тихому змінив йому запобіжний захід і відпустив його із СІЗО під домашній арешт. А перед цим, раптом, в слідчому ізоляторі знайшли мертвим спільника "Мультика", який міг би дати важливі свідчення щодо діяльності Тітова. Але тепер слідство цього цінного свідка втратило і як далі справа слухатиметься в суді – невідомо.

Отож, Мультик знову вийшов на волю, знову насолоджується життям, відвідує світські заходи.

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І що цікаво, разом з керівником Миколаївщини Олексієм Савченком, який зовсім нещодавно аплодував арешту кримінального авторитета. То ж не виключено, що Миколаївщина знову почує про його нові подвиги, і знову дивитиметься цей "мультик для дорослих".