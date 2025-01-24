Таку думку 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, Юдаєва відіграла більш вагому роль, ніж Набіулліна.

Читайте також Росія мусить знімати прапори з тіньового флоту через санкції

"Я вважаю, що саме завдяки двом людям, Ельвірі Набіулліній та Ксенії Юдаєвій, Росія протрималась ці роки. Але зараз Ксенії Юдаєвої вже нема. Вона представляє Росію в МВФ, виїхала з Росії. На мою думку, вона відіграла більш вагому роль, ніж Набіулліна. Тому без неї Набіулліній буде складніше працювати", – сказав він.

Набіулліну дуже критикують представники так званого "яструбиного крила" Росії, які більш налаштовані війну проти не лише України, а й всього світу. Вони кажуть, що вона є представником занадто ліберальних кіл, тому є для них ворогом. Її хочуть змістити з посади, попри те, що вона тримала економіку Росії хоча б на такому рівні.

Інфляція у Росії зростає

Іван Ус зазначив, що у кінці 2024 року Центробанк Росії не підняв облікову ставку. Хоча раніше Ельвіра Набіулліна заявляла, що якщо інфляція буде високою, а інфляційні очікування не знизяться в Росії, то вони піднімуть облікову ставку.

Інфляція висока, інфляційні очікування не змінюються, навпаки – стають ще більшими. Тобто обидва параметри спрацювали для того, щоб підняти ставку, але Центробанк Росії офіційно на цей крок не пішов. Саме через те, що за день цього була пресконференція Путіна чи пряма лінія, де він казав, що не бажано це робити,

– підкреслив він.

Однак це не означає, що проблема розв’язана. Найімовірніше, у лютому 2025 року, коли буде наступне засідання керівництва Центрального банку Росії, облікову ставку підіймуть. Зараз вона на 12-му місці в світі та становить 21%.

"Думаю, що це буде мінімум 23%, хоча 23% планували в грудні. Тому, можливо, це буде 24% або навіть 25%. Подивимось, які цифри реально лежать на столі у Набіулліної, яке рішення прийме Центральний банк, але найголовніше – чи буде знову втручатись Путін, просити не робити цього. Але проблеми не розв'язуються", – припустив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.