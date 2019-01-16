Тримають мирне небо на плечах: що було на фронті рівно три роки тому

16 січня 2015 року. Кінець робочого тижня. Робітники і службовці доживали черговий день, щоб надвечір зайти до бару і випити смачного холодного пива. Але так було не всюди...

Незважаючи на перемир'я і мороз, війна тривала без вихідних і свят. І, що характерно, велика кількість подій відбувалась одночасно.

Цього чергового гарячого морозного дня відбувся бій у районі Миколаївки Тельманівського району. Українська артилерія змогла придушити вогонь супротивника, чим припинила обстріл Павлополя. Але від вогню протитанкових гармат і мінометів противника четверо українських солдатів отримали поранення, а один загинув.

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Цього зимового дня в результаті обстрілу українських позицій біля Одрадівки загинуло четверо бійців, а в районі Станиці Луганської сталася диверсія. На український блокпост прийшов місцевий житель. Він передав солдатам 3-літрову банку меду, подякував за службу і пішов. Коли банку відкрили та вибухнула. Саморобна бомба вбила одного солдата, ще троє отримали важкі поранення.

У районі Донецького аеропорту бій відновився близько 8-ї ранку. Бойовики активно застосовували димові гранати, що породило міфи про широке застосування окупантами газових гранат. Тут слід розуміти, що армійські димові шашки виділяють дуже їдкий щільний дим. У сукупності з виділеннями від палаючого пластику обшивки стін і утеплювача цей дим діяв не гірше отруйного газу. Атака бойовиків тривала понад 5 годин і лише після обіду її вдалося відбити.

У другій половині дня на територію аеропорту прибули спостерігачі ОБСЄ. Це зупинило обстріли і перестрілки. Частина бойовиків та російських військ відтягнулися до населеного пункту Спартак – на північ від аеропорту. Їх метою було відновлення боєздатності...

16 січня 2015 року була п'ятниця. І ввечері робітники й службовці розійшлись по домівках після робочого дня. Хтось пішов у кіно, хтось – у бар по смачне, чесно зароблене холодне пиво, хтось пішов у розвідку, хтось – у наряд, а хтось – на небо...

16 січня 2015 року загинуло 8 захисників України. Вони віддали життя за те, щоб у тилових містах панували мир і спокій, щоб люди спокійно повертались додому і не чули залпів гармат.

Це може звучати дивно, але чим краще працює армія, тим спокійніше в тилу, тим менше людина цивільна думає про солдата.

А ти пам'ятай про це. Пам'ятай завжди, не плач, не сумуй, просто пишайся ними. Підійми третій кухоль за тих, хто зараз тримає твоє мирне небо на своїх плечах, згадай про живих, підтримай армію тут.

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