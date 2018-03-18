Трио сына Повалий ошеломило оригинальным выступлением: видео
Трио "Nude voices", в котором поет Денис Повалий, сошлось в вокальном поединке "Голоса страны" с Елизаветой Байрак.
В 8 выпуске 8 сезона "Голоса страны" трио "Nude voices" и Елизавета Байрак из команды Тины Кароль ошеломили зрителей интересным исполнением, спев микс из трех песен: Dua Lipa – "New Rules", Rihanna – "Work" и Onuka – "Vidlik".
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Все звездные тренеры были в восторге. По их мнению, это было самое мощное и лучшее выступление батлов 8 выпуска. Тина оставила в своей команде сына Таисии Повалий Дениса и его трио "Nude voices".
Голос страны 8 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Трио Nude voices и Елизавета Байрак – ""New Rules - Work - Vidlik"
Источник: 24 Канал
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