Трижды переехала "Славута": рассказали о состоянии потерпевшей в ужасном ДТП в Днепре

27 июля 2021 , 11:35
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Источник:

фейсбук Сергея Рыженко

Стало известно, что начала идти на поправку потерпевшая в ужасном ДТП в Днепре. Ее утром 5 июля трижды переехал автомобиль "Славута".

О состоянии женщины написал директор областной больницы Днепра Сергей Рыженко. Он это сделал 27 июля.

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Состояние потерпевшей

По словам медика, женщина уже начала самостоятельно дышать. Кроме этого она уже даже начала улыбаться.

За ее тяжелой улыбкой тяжелая душевная травма. У нее внутри живет боль.
– добавил Рыженко.

Женщину госпитализировали с травмами, которые были несовместимы с жизнью:

  • черепно-мозговая травма;
  • забой;
  • переломы 6 ребер;
  • разрыв печени;
  • перелом правой плечевой кости;
  • пневмоторакс.

Потерпевшая была в коме 2 степени, и ее сразу подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также лекарствами поддерживали пульс и давление. Однако операция спасения прошла успешно.

Коротко о ДТП

  • Женщину переехали на улице Волгоградская в 8 часов утра.
  • На фото с места было видно, что на асфальте остались лужи крови.
  • Впоследствии оказалось, что подозревают бывшего сожителя женщины.
  • Таким образом он, вероятно, отомстил за расставание.
  • Знакомые подозреваемого сказали, что он является наркозависимым.
Автор: Олександр Марчак