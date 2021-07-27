Трижды переехала "Славута": рассказали о состоянии потерпевшей в ужасном ДТП в Днепре

Стало известно, что начала идти на поправку потерпевшая в ужасном ДТП в Днепре. Ее утром 5 июля трижды переехал автомобиль "Славута".

О состоянии женщины написал директор областной больницы Днепра Сергей Рыженко. Он это сделал 27 июля.

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Состояние потерпевшей

По словам медика, женщина уже начала самостоятельно дышать. Кроме этого она уже даже начала улыбаться.

За ее тяжелой улыбкой тяжелая душевная травма. У нее внутри живет боль.

– добавил Рыженко.

Женщину госпитализировали с травмами, которые были несовместимы с жизнью:

черепно-мозговая травма;

забой;

переломы 6 ребер;

разрыв печени;

перелом правой плечевой кости;

пневмоторакс.

Потерпевшая была в коме 2 степени, и ее сразу подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также лекарствами поддерживали пульс и давление. Однако операция спасения прошла успешно.

Коротко о ДТП