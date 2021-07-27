Трижды переехала "Славута": рассказали о состоянии потерпевшей в ужасном ДТП в Днепре
Источник:фейсбук Сергея Рыженко
Стало известно, что начала идти на поправку потерпевшая в ужасном ДТП в Днепре. Ее утром 5 июля трижды переехал автомобиль "Славута".
О состоянии женщины написал директор областной больницы Днепра Сергей Рыженко. Он это сделал 27 июля.
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Состояние потерпевшей
По словам медика, женщина уже начала самостоятельно дышать. Кроме этого она уже даже начала улыбаться.
За ее тяжелой улыбкой тяжелая душевная травма. У нее внутри живет боль.
– добавил Рыженко.
Женщину госпитализировали с травмами, которые были несовместимы с жизнью:
- черепно-мозговая травма;
- забой;
- переломы 6 ребер;
- разрыв печени;
- перелом правой плечевой кости;
- пневмоторакс.
Потерпевшая была в коме 2 степени, и ее сразу подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также лекарствами поддерживали пульс и давление. Однако операция спасения прошла успешно.
Коротко о ДТП
- Женщину переехали на улице Волгоградская в 8 часов утра.
- На фото с места было видно, что на асфальте остались лужи крови.
- Впоследствии оказалось, что подозревают бывшего сожителя женщины.
- Таким образом он, вероятно, отомстил за расставание.
- Знакомые подозреваемого сказали, что он является наркозависимым.