Трижды ударил ножом: под Днепром владелец квартиры порезал своего гостя и закрылся от полиции

В Марганце под Днепром между владельцем квартиры и его 40-летним гостем возникла драка. Случилось это из-за ревности. Также сообщается, что они были пьяны. Во время схватки хозяин квартиры трижды порезал ножом гостя.

Хозяин квартиры ударил ножом своего гостя 21 августа. Полицейским об этом сообщили медики в одной из больниц, где находился потерпевший. 25 августа в полиции рассказали детали схватки.

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Был вместе с женой

Известно, что потерпевший отдыхал в квартире вместе со своей женой. Вместе с владельцем квартиры они пили алкоголь. Вероятно, конфликт возник из-за ревности гостя к жене.

Сначала мужчины просто ссорились, но впоследствии возникла драка. Вдруг владелец квартиры набросился на мужчину с ножом и ударил его три раза. Раненый сразу обратился за медицинской помощью. В то время злоумышленник закрылся в квартире и отказался кого-нибудь впускать.

Сломали двери

Полицейские выломали дверь в квартиру и задержали нападавшего.

Злоумышленника отвезли в участок. Впоследствии следователи Нацполиции с прокуратурой объявили ему подозрение за умышленные тяжкие телесные повреждения.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Сейчас мужчине выбирают меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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