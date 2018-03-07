Трое людей и собака погибли от отравления угарным газом во Львове

Во Львове трое человек скончались в результате отравления угарным газом. В одной из квартир нашли еще и тело мертвой собаки.

Трагедия произошла вечером в среду на улице Сигнивка, 46а, в Железнодорожном районе Львова, информирует Zaxid.net.

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Сначала от спасателей была подтверждена информация об одном погибшем. Однако через некоторое время правоохранители проверили соседние квартиры и в одной из них обнаружили еще двух человек без признаков жизни.

По предварительной информации, все трое умерли от отравления угарным газом.

Кроме тел погибших в доме обнаружили мертвую собаку.

Обследовав территорию, правоохранители решили проверить самочувствие соседей сверху, но там не открывали дверь и не отвечали на телефонные звонки. С помощью большой стремянки работники газовой службы проникли в окна второго этажа, где увидели неподвижное тело мужчины. После этого было сообщено ГСЧС. Зайдя в квартиру, спасатели увидели два трупа – мужчины и женщины, которые предварительно, по словам медиков и газовой службы, отравились угарным газом, который шел через дымоход,

– говорится в сообщении на "Горячей линии Львова".

Известно, что в двухэтажном многоквартирном доме использовалось печное отопление. В одной из квартир была закрыта вытяжка.

Одному из погибших мужчин было 53 года, женщине – 63, информирует пресс-служба горсовета.