Трое мужчин получат по 15 лет за съемки порно с детьми

Житель Полтавы в интернете увидел непристойные фотографии и видео с детьми. Он обратился в полицию.

Киберполиция разоблачила анонимную сеть, через которую сообщники распространяли запрещенный контент.

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Во время обысков полиция обнаружила около 2 терабайт видео, на которых 143 сцены сексуального характера. Преступники для съемок использовали девушек в возрасте от 8 до 17 лет. В квартирах, которые арендовали мужчины, сотрудники полиции изъяли более 10 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен наличными. Еще более 150 тысяч гривен арестовали на банковских счетах.



Полиция задержала трех мужчин, которые занимались съемкой детского порно / Фото: Нацполиция

Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы выдвинуть фигурантам обвинение в совершении изнасилований, развращении несовершеннолетних и малолетних, а также в изготовлении и распространении порнографической продукции с целью получения сверхприбылей.



Полиция задержала трех мужчин, которые занимались съемкой детского порно / Фото: Нацполиция

Одного мужчину суд взял под стражу. Второго, который был пособником преступной деятельности, отпустили под залог. Третьего – объявили в международный розыск и заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Если суд признает фигурантов виновными в совокупности этих преступлений, им грозит до 15 лет лишения свободы.



Полиция задержала трех мужчин, которые занимались съемкой детского порно / Фото: Нацполиция