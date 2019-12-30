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      Трое мужчин получат по 15 лет за съемки порно с детьми

      6 Читати новину українською
      Трое мужчин получат по 15 лет за съемки порнофильмов с несовершеннолетними / pl.npu.gov.ua/

      Житель Полтавы в интернете увидел непристойные фотографии и видео с детьми. Он обратился в полицию.

      Киберполиция разоблачила анонимную сеть, через которую сообщники распространяли запрещенный контент.

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      Во время обысков полиция обнаружила около 2 терабайт видео, на которых 143 сцены сексуального характера. Преступники для съемок использовали девушек в возрасте от 8 до 17 лет. В квартирах, которые арендовали мужчины, сотрудники полиции изъяли более 10 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен наличными. Еще более 150 тысяч гривен арестовали на банковских счетах.

      Кіберполіція неповнолітні
      Полиция задержала трех мужчин, которые занимались съемкой детского порно / Фото: Нацполиция

      Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы выдвинуть фигурантам обвинение в совершении изнасилований, развращении несовершеннолетних и малолетних, а также в изготовлении и распространении порнографической продукции с целью получения сверхприбылей.

      Кіберполіція неповнолітні
      Полиция задержала трех мужчин, которые занимались съемкой детского порно / Фото: Нацполиция

      Одного мужчину суд взял под стражу. Второго, который был пособником преступной деятельности, отпустили под залог. Третьего – объявили в международный розыск и заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Если суд признает фигурантов виновными в совокупности этих преступлений, им грозит до 15 лет лишения свободы.

      кібрполіція неповнолітні
      Полиция задержала трех мужчин, которые занимались съемкой детского порно / Фото: Нацполиция

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Новости Киева Дети и несовершеннолетние Кибербезопасность Новости Полтавы
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