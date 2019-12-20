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      Трое одесситов обворовывали квартиры по всей Украине

      6 Читати новину українською
      Трое одесситов обворовывали квартиры по всей Украине / cv.npu.gov.ua

      Путешествуя, трое жителей Одессы промышляли квартирными кражами.

      Трое мужчин в возрасте от 36 до 48 лет ездили по Украине и обворовывали дома, сообщает полиция Черновицкой области.

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      Они подбирали ключи к квартирам, и попав в середину, выносили оттуда деньги, украшения и другие ценности. Преступников задержали в Черновцах, сразу после совершения ими кражи.

      квартирні злодії
      Трое одесситов обворовывали квартиры по всей Украине / Фото: Нацполиция

      Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы. Двое из них уже были ранее судимы за имущественные преступления.

      квартирні крадії
      Трое одесситов обворовывали квартиры по всей Украине / Фото: Нацполиция

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Одессы Новости Черновцов Криминал
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