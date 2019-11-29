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      Трое полицейских на службе избили мужчину в Одессе

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      Трое полицейских избили подозреваемого / od.gp.gov.ua

      В одном из райотделов полиции Одессы правоохранители незаконно задержали мужчину и избили его в служебном кабинете. Прокуратура сообщила о подозрении служащим.

      Оперуполномоченные отдела криминальной полиции при расследовании преступления совершили незаконное задержание мужчины, вероятного подозреваемого, сообщает прокуратура Одессы.

      Правоохранители безосновательно применили силу, надели на мужчину наручники и вывели с места работы. В своем кабинете служащие начали бить задержанного ногами и руками по голове и туловищу. В результате незаконных действий тот получил телесные повреждения средней степени тяжести.


      Трем одесским полицейским объявили подозрение / Фото Прокуратура Одесской области


      Трем одесским полицейским объявили подозрение / Фото Прокуратура Одесской области

      Дело квалифицируют как:

      • превышение полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств;
      • заведомо незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей.

      Полицейским грозит от трех до восьми лет лишения свободы, также они могут потерять право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

      Правоохранители уже получили ходатайство об отстранении от занимаемых должностей. Сейчас им выбирают меру пресечения.

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      Теги: Новости Украины ГПУ Криминал Криминальные новости Полиция Новости Одессы
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