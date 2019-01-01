Трое украинцев попали в топ-50 перспективных молодых футболистов по версии УЕФА

УЕФА составил список 50 самых перспективных молодых игроков Европы. В него вошли сразу три украинца.

Это вратарь "Леганес" Андрей Лунин, защитник "Динамо" Виталий Миколенко и хавбек "Динамо" Николай Шапаренко.

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"Левый защитник вытеснил из стартового состава киевлян игрока сборной Хорватии Йосипа Пиварича. В ноябре дебютировал в составе взрослой сборной Украины", – сказано о 19-летнем Миколенко.

А следующей характеристики удостоился 20-летний Шапаренко: "Молодой плеймейкер забил роскошный гол в матче Лиги Европы с "Ренном" и помог киевлянам занять первое место в группе. Провел в 2018-м четыре матча за национальную сборную".

Что касается Лунина, то осенью 19-летний вратарь "Леганес" и сборной Украины отметился сухой серией: "Взятый в аренду у "Реала" вратарь обладает отличной реакцией. Осенью сыграл три подряд сухих матча за клуб и сборную".

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