Трое украинцев вошли в топ-100 лучших игроков Лиги Европы

Сразу три футболиста сборной Украины сейчас находятся в сотне самых полезных игроков Лиги Европы.

Среди них двое игроков "Динамо": Виктор Цыганков и Виталий Миколенко. Первый занимает 15 место рейтинга, второй – 57-е.

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Также в списке топ-100 лучших футболистов Лиги Европы есть украинский хавбек "Генка" Руслан Малиновский. Полузащитник находится на 45 строчке.



Топ-3 украинцев в рейтинге Лиги Европы

Отметим, что рейтинг составлен на основе игровой формы футболистов не только по результатам поединков Лиги Европы, но и по выступлениям в национальном первенстве.

Напомним, что в недавнем матче 4 тура группового этапа Лиги Европы против "Ренна" (3:1) Цыганков отметился двумя результативными передачами, а Миколенко забил гол и оформил ассист.

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