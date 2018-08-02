Трое украинцев выиграли стипендию на обучение в один из самых престижных вузов США

Об украинцах в Америке знают не только из уголовных хроник. Часто наши соотечественники становятся студентами престижных вузов, в частности, Стэнфордского университета. Чемоданы в США пакуют заместитель министра, основатель образовательных онлайн-курсов и антикорупционерка, ведь они сумели выиграть стипендию.

Известная поборница коррупции в Украине выиграла стипендию на учебную программу в одном из лучших учебных заведений в мире – Стэнфордском университете. Жаль, что придется покинуть привычную жизнь на целый год, однако таким шансом пренебречь не могла.

Читайте также: Правительство Швеции выделит 380 тысяч долларов на поддержку реформ в Украине

"Там очень интересные курсы я смотрела. Есть о том, как бороться с популизмом в демократических странах в мире. Это то, что прежде всего меня интересует. Потому что у нас люди привыкли как: все коррупционеры, все вокруг плохие, но этот хотя бы лавочки ставит, я за него буду голосовать", – рассказала член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.



Александра Устинова

Конкурс на стипендию был бешеным, вспоминает Иван, которому также удалось попасть в тройку счастливчиков. 670 заявок и всего 3 вакантных места. Конечно, ведь среди преподавателей экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, нейробиолог Роберт Сапольськи, экономист Фрэнсис Фукуяма.

"Главная цель для каждого из участников – это выполнение собственного проекта. Для меня это проект, которым будет образовательная система будущего. И как построить образовательную систему будущего в Украине, после моего возвращения", – отметил основатель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко.



Иван Примаченко

Наталья Микольская, третья из участниц нынешней Стэнфордской программы в эфире 24 канала заверила, что ее выпускной проект даст ответ на вопрос, как приучить американцев к Made in Ukraine.

"Эта программа будет проходить в Кремниевой долине. Это место, где предпринимательство, где дух предпринимательства, где инновации, где информационные технологии, коммуникационные технологии, старт-апы – это повседневная жизнь. Соответственно, одна из частей моего проекта будет касаться собственно популяризации Украины и украинского бизнеса в Кремниевой долине", – прокомментировала заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.



Наталья Микольская

Александр Стародубцев уже завершил обучение в Стэнфорде и только на днях вернулся из Калифорнии. Он был соучредителем системы электронных закупок ProZorro. И теперь будет в корне менять государственную службу. Потому что без эффективной бюрократии, уверяет, мы не построим новое государство.

"Когда вы регулируете чиновников, и пытаетесь создать такие правила, чтобы они точно никуда не делись, то вы играете по их правилам, на их поле, в их игру. "Гуд лак". Они ориентируются в этом точно лучше, чем мы все" , – отметил соучредитель ProZorro Александр Стародубцев.



Александр Стародубцев

Нужно в корне изменить культуру мышления чиновников. Убежденный в этом поможет созданию электронной системы учета государственных чиновников и их функций. Чтобы были подотчетны.

Система, в которой кто угодно мог бы зайти и посмотреть, сколько у нас чиновников, что они делают, сколько они денег получают, какие у них планы, какие у них цели, какое у них выполнение этих целей,

– подчеркнул Александр Стародубцев.

Изучив опыт стран третьего мира в Стэнфорде, теперь Стародубцев убежден, что Украина – это Европа, а не африканская страна, в чем нас часто пытаются убедить. Поэтому советует учиться объединяться и идти на компромиссы, больше работать и меньше жаловаться, ежедневно меняя страну к лучшему.