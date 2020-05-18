На Троещине в Киеве образовались огромные очереди на транспорт: шокирующие фото

Киевляне страдают от транспортного коллапса и не могут добраться на работу или по делам. С самого утра на Троещине, что в Киеве, образовалась огромная очередь на остановке общественного транспорта.

Из-за карантина транспорт в столице курсирует со значительными ограничениями. Фото гигантских очередей обнародовали на странице "Киев Оперативный" в фейсбуке.

Важно В Киев снова не пускают грузовики: детали

На фото видно, как более 100 человек стоят в очереди, ожидая автобус №114 на конечной остановке в жилом массиве "Троещина".

Транспорта нет, но вы держитесь... Милославская (конечная 114)",

– подписали фото.

Пользователи в сети возмущены подобной ситуацией. Один из них написал, что в Европе никаких "спецпропусков" не вводили, а просто увеличили количество рейсов. Ситуацию в Украине он назвал "маразмом".



Очереди на общественный транспорт в Киеве / Фото "Киев Оперативный"

Большие очереди на Троещине: смотрите видео

Когда в Украине возобновит работу общественный транспорт

В Украине ослабления карантинных ограничений относительно работы наземного общественного транспорта могут начать действовать уже с 22 мая .

. Но транспорт поедет только по сценарию адаптивного карантина. То есть возобновит работу в тех регионах, где будет благоприятная эпидемическая ситуация.

Обратите внимание! Адаптивный карантин означает, что каждый регион сам принимает решение относительно ограничительных мер. В тех областях, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в целом в Украине, могут усилить ограничения. Сейчас адаптивный карантин действует во всех областях Украины.