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На Троещине в Киеве образовались огромные очереди на транспорт: шокирующие фото

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На Троещине в Киеве образовалась огромная очередь на транспорт
В Киеве образовались огромные очереди на транспорт / Getty Images

Киевляне страдают от транспортного коллапса и не могут добраться на работу или по делам. С самого утра на Троещине, что в Киеве, образовалась огромная очередь на остановке общественного транспорта.

Из-за карантина транспорт в столице курсирует со значительными ограничениями. Фото гигантских очередей обнародовали на странице "Киев Оперативный" в фейсбуке.

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На фото видно, как более 100 человек стоят в очереди, ожидая автобус №114 на конечной остановке в жилом массиве "Троещина".

Транспорта нет, но вы держитесь... Милославская (конечная 114)",
– подписали фото.

Пользователи в сети возмущены подобной ситуацией. Один из них написал, что в Европе никаких "спецпропусков" не вводили, а просто увеличили количество рейсов. Ситуацию в Украине он назвал "маразмом".

Черги на громадський транспорт у Києві
Очереди на общественный транспорт в Киеве / Фото "Киев Оперативный"

Большие очереди на Троещине: смотрите видео

Когда в Украине возобновит работу общественный транспорт

  • В Украине ослабления карантинных ограничений относительно работы наземного общественного транспорта могут начать действовать уже с 22 мая.
  • Но транспорт поедет только по сценарию адаптивного карантина. То есть возобновит работу в тех регионах, где будет благоприятная эпидемическая ситуация.

Обратите внимание! Адаптивный карантин означает, что каждый регион сам принимает решение относительно ограничительных мер. В тех областях, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в целом в Украине, могут усилить ограничения. Сейчас адаптивный карантин действует во всех областях Украины. 

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Новости Киева Министерство транспорта Украины Транспорт
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