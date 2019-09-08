Трогательное возвращение пленных, жуткое ДТП с детьми и неудачное бегство узников – видео недели

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Долгожданное возвращение пленных в Украину

Наконец это произошло: седьмого сентября все 24 задержанных моряка и еще 11 украинских политзаключенных вернулись из России домой. Среди тех, кого отдала Москва: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Эдем Бекиров и другие. Обмен был 35 на 35.

Больше фото со встречи пленных с родными можно посмотреть по ссылке.

Около 12:00 украинский и российский самолеты с заключенными одновременно вылетели в направлении Киева и Москвы. В Россию вернулись, в частности, Владимир Цемах, который является свидетелем по делу о сбитии малазийского боинга, и пропагандист Кирилл Вышинский. Правда, их встреча проходила без родных, без президента и почти без прессы.

Смотрите видео: как встречали пленных в Украине их родные и близкие

Ужасное ДТП с детьми на Львовщине

4 сентября на трассе Киев - Чоп возле села Дидилов Львовской области столкнулись легковушка, микроавтобус и пассажирский автобус, в котором находились 49 детей и 2 взрослых.

Почему произошло ДТП? Оказалось, что водитель автомобиля Mercedes Vito, 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Neoplan и автомобилем Volkswagen Jetta. В общем, 12 детей 10-12 лет и двух водителей автобуса госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

Смотрите видео с места ДТП с детьми на Львовщине

Неудачный побег заключенных на Львовщине

Полицейские задержали двух беглецов из Николаевской исправительной колонии во Львовской области - Виталия Буртовенко и Павла Дмитрука. В момент задержания злоумышленники начали сопротивляться, один из них выхватил нож и ударил ножом полицейского в левую сторону груди.

За что они были осуждены? 20-летний киевлянин Виталий был приговорен к пяти годам колонии за насильственное удовлетворение половой страсти, а 27-летний житель Житомира Павел - за хранение наркотиков на 3,5 года. Теперь им грозит дополнительный срок от пяти до восьми лет.

Смотрите видео о побеге двух заключенных на Львовщине

Поджог авто невестки Гонтаревой

Что известно? Неизвестные ночью 5 сентября прямо в центре Киева подожгли автомобиль невестки бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Авто выгорело полностью, его предварительно облили бензином и подожгли. Охранник рассказал, что авто находилось на частной стоянке, однако камеры видеонаблюдения не записали момент поджога.

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Он также подтвердил, что все знали, чья это была машина, поэтому поджог, вероятно, был спланирован. Авто было зарегистрировано на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева. Сама же экс-глава НБУ утверждает, что недавняя авария в Лондоне, где ее сбил автомобиль, и поджог, является делом одних рук.

Смотрите видео: что известно о поджоге авто невестки Гонтаревой

На Ровненщине нашли останки женщины, жившей 6 тысяч лет назад

Скелет женщины обнаружили на территории древнерусского городища, где когда-то было поселение людей. Остаткам человека, которые нашли в поселке Гоща, ориентировочно шесть тысяч лет.

Археологи убеждены, что этот человек был похоронен во время ритуала. Об этом свидетельствует расположение костей. Ведь тысячи лет назад людей хоронили возле поселений, разжигали костер, а когда он выгорал, на его место ложили умершего.

Смотрите видео: как обнаружили останки женщины, жившей 6 тысяч лет назад