Православные христиане 7 июня празднуют Троицу, которую традиционно отмечают на 50 день после Пасхи. В Украине этот день считается важным церковным праздником, поэтому объявлен государственный выходной.

С камерами корреспондентов 24 канала на территорию Киево-Печерской лавры не пустили. Однако журналисты смогли посетить 2 храма, чтобы проверить, соблюдают ли люди рекомендациий Минздрава.

Интересно В двух монастырях УПЦ МП в Киеве сняли карантин

Часть богослужений проходила под открытым небом. В таком случае главное условие для верующих – маски и дистанция.

Внутри храмов корреспонденты увидели все необходимые дезинфицирующие средства и людей в масках. Однако не все верующие придерживались таких правил.

Мы идем туда с масками, а там (в храме – 24 канал) находимся без масок. Мы с Господом, поэтому не боимся ничего,

– сообщила прихожанка Наталья.

Верующий Иван, посетивший богослужение, сообщил корреспондентам 24 канала, что считает вирус фейком.

Читайте также Ослабление карантина для церкви: как прихожане нарушают правила

Смотрите видео корреспондентов 24 канала:

Коронавирус в лавре и монастырях в Киеве