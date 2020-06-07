Троица в условиях карантина: соблюдают ли рекомендации Минздрава в Киево-Печерской лавре
Православные христиане 7 июня празднуют Троицу, которую традиционно отмечают на 50 день после Пасхи. В Украине этот день считается важным церковным праздником, поэтому объявлен государственный выходной.
С камерами корреспондентов 24 канала на территорию Киево-Печерской лавры не пустили. Однако журналисты смогли посетить 2 храма, чтобы проверить, соблюдают ли люди рекомендациий Минздрава.
Интересно В двух монастырях УПЦ МП в Киеве сняли карантин
Часть богослужений проходила под открытым небом. В таком случае главное условие для верующих – маски и дистанция.
Внутри храмов корреспонденты увидели все необходимые дезинфицирующие средства и людей в масках. Однако не все верующие придерживались таких правил.
Мы идем туда с масками, а там (в храме – 24 канал) находимся без масок. Мы с Господом, поэтому не боимся ничего,
– сообщила прихожанка Наталья.
Верующий Иван, посетивший богослужение, сообщил корреспондентам 24 канала, что считает вирус фейком.
Читайте также Ослабление карантина для церкви: как прихожане нарушают правила
Смотрите видео корреспондентов 24 канала:
Коронавирус в лавре и монастырях в Киеве
- В начале апреля в лавре зафиксировали вспышку коронавируса. Священнослужители и прихожане там не соблюдали карантинные ограничения.
- Всего в святыне заболели более 100 человек. Поэтому с 13 апреля ее закрыли на карантин.
- Службы проходили без верующих в режиме онлайн-трансляции.
- От COVID-19 там умерли насельники Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий, иеродиакон Наум и монах Никодим.
- Ионинский монастырь УПЦ МП закрыли на карантин 17 апреля из-за вспышки коронавируса. Там обнаружили несколько случаев COVID-19.
- Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь закрыли на карантин 22 апреля, недуг обнаружили у более 10 монахов.