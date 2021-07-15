Оползень произошел на 337 километре автомобильной дороги Киев – Одесса. Дорожники называют причиной длительные обильные дожди. Также на ситуацию повлияла деформация дорожного покрытия.
Кстати На трассе Киев – Одесса грузовик сбил двух дорожных рабочих: видео
Дорогу уже чинят
- Сейчас продолжаются работы, чтобы заменить переувлажненную почву.
- Уже заменили 2 200 квадратных метров такой почвы.
- Работу круглосуточно контролирует инженер из Службы на объекте.
- Привлекают дополнительную технику, чтобы укрепить новый слой.
На месте работает 10 единиц техники / Фото из фейсбука Одесского автодора
Актуально Ремонт дорог, кредиты бизнесу и портфельные гарантии: планы правительства на 2022 – 2024 годы
На 337 километре трассы Киев – Одесса меняют почву / Фото из фейсбука Одесского автодора
Инцидент произошел из-за продолжительных ливней / Фото из фейсбука Одесского автодора
В Службе автомобильных дорог попросили водителей быть внимательными и осторожными в месте аварийного обвала.