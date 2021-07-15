На трассе Киев – Одесса обвалилась дорога: фото
Источник:Служба автодорог Одесской области
В селе Троицкое, что в Подольском районе Одесской области 15 июля произошел оползень. Сейчас правая крайняя полоса на этом пути перекрыта. На месте круглосуточно работает 10 единиц техники.
Оползень произошел на 337 километре автомобильной дороги Киев – Одесса. Дорожники называют причиной длительные обильные дожди. Также на ситуацию повлияла деформация дорожного покрытия.
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Дорогу уже чинят
- Сейчас продолжаются работы, чтобы заменить переувлажненную почву.
- Уже заменили 2 200 квадратных метров такой почвы.
- Работу круглосуточно контролирует инженер из Службы на объекте.
- Привлекают дополнительную технику, чтобы укрепить новый слой.
На месте работает 10 единиц техники / Фото из фейсбука Одесского автодора
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На 337 километре трассы Киев – Одесса меняют почву / Фото из фейсбука Одесского автодора
Инцидент произошел из-за продолжительных ливней / Фото из фейсбука Одесского автодора
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