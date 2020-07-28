Тройное ДТП возле Дубины на Львовщине: в больнице умерла 16-летняя девочка
27 июля на Львовщине возле села Дубина (Бродовский район) на трассе Киев – Чоп произошло тройное ДТП. Впоследствии стало известно, что в больнице умерла 16-летняя девочка. За жизнь ее отца и сестры сейчас борются медики.
Что известно о погибшей и пострадавших в тройном ДТП на Львовщине
Девочка, которая умерла в больнице, является дочерью водителя Lexus. Его машина столкнулась с "Нивой" и грузовиком Renault. Сама же девочка находилась на пассажирском сидении, передает Zaxid.net.
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Также рядом с 48-летним мужчиной была еще одна его дочь – 13 лет. Сейчас они находятся в реанимации с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Их в бродовскую больницу доставили в тяжелом состоянии и без сознания.
За жизнь мужчины и подростка продолжают бороться врачи. Для их спасения вызвали нейрохирургов из Львова. В Бродовской ЦРБ добавляют, что состояние мужчины и девочки не позволяет их куда-то транспортировать. Лечение пострадавших в ДТП районные врачи согласовывают с областными специалистами.
Накануне старшую девочку прооперировали, после операции через час она умерла. Состояние ее было крайне тяжелым – тяжелая черепно-мозговая травма. Вторую девочку тоже прооперировал нейрохирург. Сейчас она тоже в тяжелом состоянии, как и водитель: у него дренированы обе плевральные полости. У него также диагностировали переломы ребер,
– рассказал руководитель Бродовской центральной райбольницы Иван Бец.
Известно, что водитель Lexus – гражданин Франции, проживающий в Киеве. Предварительно, именно он вызвал это ДТП во время обгона двух грузовиков.
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Главное о тройном ДТП на Львовщине
- Тройное ДТП с участием автомобилей Lexus, ВАЗ-2121 "Нива" и грузовика Renault произошло 27 июля примерно в обед в селе Дубина Бродовского района.
- Вследствие удара Lexus, в котором ехала семья, разорвало на куски и отбросило на обочину, а "Нива" перевернулась на крышу.
- Третья пассажирка Lexus – мама детей, пострадала меньше всего. Она находится в травматологии.
- Относительно причин аварии, то предварительно водитель Lexus, избегая столкновения со встречным автомобилем, свернул вправо на свою полосу. Но там столкнулся с "Нивой". После этого Lexus отбросило на полосу встречного движения, и здесь произошло столкновение с фурой Renault Magnum.
- Водителя "Нивы", 60-летнего жителя Бродовского района, тоже госпитализирован, однако его жизни угрозы нет.