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Тройное ДТП с маршруткой в Киеве: виновник скрылся с места головокружительной аварии

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На Троещине произошло тройное ДТП с маршруткой
На Троещине произошло тройное ДТП с маршруткой / kiev.informator.ua

Вечером 8 сентября на Троещине в Киеве произошло тройное ДТП с участием BMW 525, Lada Kalina и микроавтобуса "Богдан". В результате аварии пострадало два человека, водитель автобуса из побитого транспортного средства доставали спасатели.

Об этом информируют в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

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Отмечается, что головокружительная авария произошла на улице Оноре де Бальзака около 21:50. Автомобиль марки BMW по неизвестным причинам ударил Lada в зад, от удара автомобиль вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб врезалась в автобус.

автомобіль BMW аварія Троєщина Київ
Предполагаемый виновник ДТП передвигался на BMW, он скрылся с места инцидента

В результате аварии пострадало два человека: водитель Lada и микроавтобуса "Богдан". Последнего спасателям пришлось извлекать из транспортного средства, поскольку он не мог шевелиться. Оба водителя госпитализированы.

аварія ДТП Київ Троєщина
Водителя маршрутки доставали спасатели, он не мог двигаться

Интересно, что владелец BMW был в нетрезвом состоянии, однако за рулем не находился и утверждает, что его вез вполне трезвый водитель. Кстати, водитель с места ДТП скрылся. Следствие должно установить, кто был за рулем и, в каком состоянии.

ДТП Київ Троєщина
Сильно пострадал водитель Lada, который от удара вылетел на встречную полосу и протаранил маршрутку


Фото с места ДТП на Троещине

После ДТП движение по улице Оноре де Бальзака в Киеве было перекрыто, на месте работали патрульная полиция, медики, спасатели и следственно-оперативная группа.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева Алкоголь ГСЧС Полиция
Источник: 24 Канал
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