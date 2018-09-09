Тройное ДТП с маршруткой в Киеве: виновник скрылся с места головокружительной аварии

Вечером 8 сентября на Троещине в Киеве произошло тройное ДТП с участием BMW 525, Lada Kalina и микроавтобуса "Богдан". В результате аварии пострадало два человека, водитель автобуса из побитого транспортного средства доставали спасатели.

Об этом информируют в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

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Отмечается, что головокружительная авария произошла на улице Оноре де Бальзака около 21:50. Автомобиль марки BMW по неизвестным причинам ударил Lada в зад, от удара автомобиль вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб врезалась в автобус.



Предполагаемый виновник ДТП передвигался на BMW, он скрылся с места инцидента



В результате аварии пострадало два человека: водитель Lada и микроавтобуса "Богдан". Последнего спасателям пришлось извлекать из транспортного средства, поскольку он не мог шевелиться. Оба водителя госпитализированы.



Водителя маршрутки доставали спасатели, он не мог двигаться



Интересно, что владелец BMW был в нетрезвом состоянии, однако за рулем не находился и утверждает, что его вез вполне трезвый водитель. Кстати, водитель с места ДТП скрылся. Следствие должно установить, кто был за рулем и, в каком состоянии.



Сильно пострадал водитель Lada, который от удара вылетел на встречную полосу и протаранил маршрутку



Фото с места ДТП на Троещине



После ДТП движение по улице Оноре де Бальзака в Киеве было перекрыто, на месте работали патрульная полиция, медики, спасатели и следственно-оперативная группа.