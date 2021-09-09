В сети сразу обнародовали видео с камер наблюдения, где видно этот момент. Трос упал на женщину в 11:54.

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Просто резко остановился

На видео транспорт просто едет по дороге и резко останавливается. В этот момент из него будто выстрелила одна часть контактных элементов, которая полетела на тротуар.

Там этот троллейбусный трос попал на женщину в зеленой куртке и повалил ее на землю. Она шла примерно в полутора метрах от края тротуара. Пока неизвестно, что повлекло такую поломку электротранспорта.

Момент падения троллейбусного троса на женщину: смотрите видео телеграма "Типичный Харьков"

Каково состояние этой женщины

Newsroom сообщает, что о состоянии пострадавшей пенсионерки рассказал директор местного Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. По его словам, 75-летняя пенсионерка получила рваную рану головы.

В скорую касательно этого случая обратились примерно в 12:00. Медики быстро прибыли на это место и оказали первую помощь и забрали пострадавшую в больницу.



Скорая, которую вызвали на место происшествия / Фото телеграма "Типичный Харьков"

Похожий инцидент в столице

На Харьковском шоссе в Киеве 7 сентября у маршрутки отлетела задняя полуось. Два колеса улетели в сторону остановки.

Там они врезались в мусорную урну и стекло киоска, где продаются цветы. Люди вследствие этого события не пострадали.