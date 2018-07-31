Троллинг для борьбы с агрессором, – Объединенные силы про "украденный" ролик армии России

Представители Объединенных сил утверждают, что они намеренно использовали слова из российской рекламы службы армии. По их словам, был использован такой прием, как "троллинг", а цель – борьба с российской пропагандой.

Ранее журналист Левко Стек заметил, что в ролике по случаю двухлетия Сил Специальных операций был использован текст из российской рекламы службы армии.

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Этот факт сильно его возмутил, поэтому он подчеркнул, что видео иллюстрирует слова как позицию командующего операции на Донбассе, так и то, что оно является воровством.

В штабе ООС со своей стороны поблагодарили журналиста за внимание к видео.

"Отдел специальных операций Объединенных сил планирует и осуществляет соответствующие меры по борьбе с российским агрессором. Украинские спецназовцы и подразделения информационно-психологических операций, входящих в состав Объединенных сил, используют различные методы и способы в борьбе с российской армией", – подчеркивают представители Объединенных сил.

Кроме того, украинские военные заверили, что ничего не крали, а использовали прием, который называется "троллингом".

Ко дню Сил специальных операций специалисты по информационной борьбы подготовили и показали соответствующий видеоролик, который по замыслу этого информационного действия содержит слова из российского видео 2014 года. Этот прием мы называем "троллингом". Указанный сюжет в день нашего праздника должен бороться с российской пропагандой. Военнослужащие отдела и подразделений Сил специальных операций, входящих в Объединенные силы знали об указанном "троллинге" и с пониманием отнеслись к тому, что работали даже в свой праздник,

– отметили они.

Также в пресс-центре Объединенных сил заметили, эту работу вполне оценил как враг, так и внимательные журналисты, как Левко Стек.