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      "Тропикамид" и смерть российского футболиста: что это за препарат и каково его действие

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      Алексей Ломакин
      Тропикамид: что это за лекарства / ukr.segodnya.ua

      Футболист "Локомотива" Алексей Ломакин, которого нашли мертвым в Москве, по словам матери, иногда употреблял препарат "Тропикамид".

      24 канал писал, что 3 декабря в Москве полицейские обнаружили тело 18-летнего футболиста "Локомотива" Алексея Ломакина.

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      В клубе уже подтвердили его смерть. По предварительной информации футболист замерз насмерть. Мать Алексея заявила, что ее сын употребляет лекарственный препарат "Тропикамид" , от которого "его поведение становится неадекватным".

      Что такое "Тропикамид"

      • Препарат "Тропикамид" применяется в офтальмологии и выпускается по рецепту, как капли для глаз. Он расширяет зрачок и делает глаз неподвижным.

      • "Тропикамид" относится к стимуляторам, однако входит в перечень разрешенных препаратов Всемирного антидопингового агенства (WADA).

      • "Тропикамид" оказывает выраженную М-хонолитическую активность (также относится атропин, который капают окулисты для расширения зрачков).

      • Его часто используют наркозависимые, однако вводят в вену. После приема препарата подкожно наблюдаются галлюцинаций и сильный жар.

      • Летальные случаи приема препарата бывают редко, но наблюдаются при неправильном применении "Тропикамида" (например через носовую полость), или взаимодействии с алкоголем.

      Чтобы установить истину причину смерти будет назначена судмедэкспертиза.

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      Теги: Новости России Спорт Здоровье Медицина
      Источник: Здоров'я 24
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