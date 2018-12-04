Футболист "Локомотива" Алексей Ломакин, которого нашли мертвым в Москве, по словам матери, иногда употреблял препарат "Тропикамид".

24 канал писал, что 3 декабря в Москве полицейские обнаружили тело 18-летнего футболиста "Локомотива" Алексея Ломакина.

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В клубе уже подтвердили его смерть. По предварительной информации футболист замерз насмерть. Мать Алексея заявила, что ее сын употребляет лекарственный препарат "Тропикамид" , от которого "его поведение становится неадекватным".

Что такое "Тропикамид"

Препарат "Тропикамид" применяется в офтальмологии и выпускается по рецепту , как капли для глаз. Он расширяет зрачок и делает глаз неподвижным.

"Тропикамид" относится к стимуляторам, однако входит в перечень разрешенных препаратов Всемирного антидопингового агенства (WADA).

"Тропикамид" оказывает выраженную М-хонолитическую активность (также относится атропин, который капают окулисты для расширения зрачков).

Его часто используют наркозависимые , однако вводят в вену. После приема препарата подкожно наблюдаются галлюцинаций и сильный жар.

Летальные случаи приема препарата бывают редко, но наблюдаются при неправильном применении "Тропикамида" (например через носовую полость), или взаимодействии с алкоголем.

Чтобы установить истину причину смерти будет назначена судмедэкспертиза.

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