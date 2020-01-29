Тропики в украинском селе: как местные бизнесмены выращивают бананы рядом с грушами

Создать тропики в украинском селе, и не просто создать, а еще и выращивать там экзотические фрукты и овощи, думаете, это реально? Десяток украинских бизнесменов говорят, что это не только реально, но и прибыльно. Эти чудаки по разным причинам решили начать собственный бизнес, были даже такие, кто это делал ради любопытства.

Конечно, такой бизнес не панацея для украинского села, но это еще одна возможность привлечь внимание к проблемам таких маленьких населенных пунктов. Ведь после рекламы, которую, кстати, обычно делают сами же посетители, такие села становятся своеобразной Меккой для школьников и разных любителей экзотики.

В селе Липники, расположенном на Львовщине, могут гордо говорить, что у них на деревьях же растут бананы. Здесь работает первая в Западной Украине банановая ферма. Ее владельцы – местная семья Труш. Выращиванием данного тропического фрукта Андрей, его жена Надежда и отец Ярослав занимаются уже два с половиной года.

Если бананы, которые растут в вегетации на холодной и влажной Львовщине, – это таки редкость, то на теплой Николаевщине они не должны быть экзотикой. Вот уже несколько лет на своем подворье Вячеслав Карабаджак пытается вырастить сорт банана, или, как еще его называют, пау-пау, или азимина, отмечают в Маяк Media.

Зато на Подолье, рядом с рекой Серетой, есть живописный городок Чортков. Многие украинцы знают его благодаря великолепной архитектуре и легендам. Но совсем рядом раскинулось маленькое село, которое по дороге в Чортков почему-то все проходят. А зря – ведь в Выгнанке живет еще один экспериментатор. Его экзотический сад начал разрастаться 10 лет назад с появлением первых саженцев... хурмы.

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