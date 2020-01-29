14:02
29 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Теория Жириновского про коронавирус. Россиян отговаривают от доллара
      Вєсті Кремля
      21:45, 28 января
      Вести.UA: безработный Ляшко и бешеные заработки. Дорогущая покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:23, 28 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Тропики в украинском селе: как местные бизнесмены выращивают бананы рядом с грушами

      123 Читати новину українською
      Тропики в украинском селе

      Создать тропики в украинском селе, и не просто создать, а еще и выращивать там экзотические фрукты и овощи, думаете, это реально? Десяток украинских бизнесменов говорят, что это не только реально, но и прибыльно. Эти чудаки по разным причинам решили начать собственный бизнес, были даже такие, кто это делал ради любопытства.

      Конечно, такой бизнес не панацея для украинского села, но это еще одна возможность привлечь внимание к проблемам таких маленьких населенных пунктов. Ведь после рекламы, которую, кстати, обычно делают сами же посетители, такие села становятся своеобразной Меккой для школьников и разных любителей экзотики.

      В селе Липники, расположенном на Львовщине, могут гордо говорить, что у них на деревьях же растут бананы. Здесь работает первая в Западной Украине банановая ферма. Ее владельцы – местная семья Труш. Выращиванием данного тропического фрукта Андрей, его жена Надежда и отец Ярослав занимаются уже два с половиной года.

      Если бананы, которые растут в вегетации на холодной и влажной Львовщине, – это таки редкость, то на теплой Николаевщине они не должны быть экзотикой. Вот уже несколько лет на своем подворье Вячеслав Карабаджак пытается вырастить сорт банана, или, как еще его называют, пау-пау, или азимина, отмечают в Маяк Media.

      Зато на Подолье, рядом с рекой Серетой, есть живописный городок Чортков. Многие украинцы знают его благодаря великолепной архитектуре и легендам. Но совсем рядом раскинулось маленькое село, которое по дороге в Чортков почему-то все проходят. А зря – ведь в Выгнанке живет еще один экспериментатор. Его экзотический сад начал разрастаться 10 лет назад с появлением первых саженцев... хурмы.

      Больше-читайте в спецпроекте "Тропики в украинском селе"

      Елена Зеркаль перешла в "Нафтогаз": биография дипломата
      сегодня
      12319
      Теги: Новости Украины Публикации Сельское хозяйство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:05 Тропики в украинском селе: как местные бизнесмены выращивают бананы рядом с грушами
      123
      сегодня , 13:00 День памяти героев Крут: 300 пали, чтобы встали миллионы!
      Ярослав Юрчишин 73
      сегодня , 12:37 Антисемит и гомофоб Толстой стал вицеспикером ПАСЕ: видео скандалов россиянина
      Василь Денисюк 347
      сегодня , 12:19 Депозиты, золото, недвижимость, ОВГЗ: куда выгоднее вкладывать деньги в 2020 году
      Ірина Поліщук 2138
      сегодня , 12:00 Люди как материал для осуществления политических планов: о чем Путин договорился с Израилем
      Блоги 119
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук