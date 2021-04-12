Під Полтавою перекинувся човен: усі троє були працівниками Полтавської ОДА
Усі троє загиблих на Полтавщині були чиновниками обласної адміністрації. Тіло третього загиблого рятувальники знайшли 12 квітня о 11:40 у річці Ворскла поблизу селища Вакуленці у 50 метрах від дамби.
Источник:24 канал
Про інцидент повідомив місцевий житель 11 квітня близько 16:20. Працівники ДСНС одразу розпочали пошуки, проте припинили їх через темряву.
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Що відомо про загиблих
- На сторінці Полтавської ОДА опублікували повідомлення про співчуття. З'ясувалось, що троє загиблих – працювали в обласній адміністрації.
- Двоє з них працювали в управлінні інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації.
- Третій протягом трьох років був співробітником Департаменту інфраструктури та туризму ОДА.
Як відбувались пошуки: відео
Що відомо про подію
- Інцидент стався на у Подільському районі міста Полтава поблизу "Вакуленських шлюзів регуляторів".
- Перекинувся човен, в якому перебували 3 чоловіків.
Рятувальники проводили пошук на Полтавщині / Фото ДСНС
- Тіла двох чоловіків рятувальники знайшли впродовж 2 годин. Як повідомляє Суспільне, одного з них виявили на мілині, а іншого – на дні дамби.
- Пошук третього пасажира човна поновили сьогодні, 12 квітня, о 6 ранку. Поблизу місця, де затонув човен, працювали водолази та рятувальники.
- У ДСНС повідомили, що його тіло знайшли об 11:40.
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Як відбувались пошуки в Полтаві / Фото ДСНС
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