Труба заявил, что дела Майдана будут распределены между ГБР и другими органами

На сегодня есть 114 уголовных производств по преступлениям на Майдане. Эти дела будут распределены между ГБР, Нацполицией, НАБУ и СБУ.

"Почти половину этих уголовных производств, это примерно 50-60, будет рассматривать Государственное бюро расследований. Другую часть уголовных производств, его львиную долю из второй части, получит НАБУ, часть – Национальные полиция и небольшую часть получит СБУ", – рассказал директор ГБР Роман Труба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Труба заверил, что расследование дел Майдана в ГБР будут происходить системно.

Относительно уголовных производств, которые будет удерживать ГБР, то это будет происходить системно. Мы будем одновременно изучать уголовные производства, мы будем их принимать, анализировать и расследовать,

– добавил Труба.

Кто на сегодня расследует дела Майдана

С самого начала дела Майдана расследовало Управление спецрасследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка. В октябре Горбатюка уволили и он заявил, что следствие приостановлено. При этом в ГПУ уверяли, что для ведомства являются приоритетными расследования и обеспечения неотвратимости наказания по делам Майдана.

В том же месяце в ГПУ создали Департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Майдана. Предполагалось, что эти преступления в дальнейшем должен расследовать ГБР, за работой которого будет следить новосозданный департамент в ГПУ. Но в ноябре ГБР заявило, что расследование преступлений по Майдану временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на ГБР и нехватки следователей.

Кроме того, Верховная Рада еще не приняла необходимые поправки к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений относительно Майдана. Поэтому с 20 ноября расследование приостановилось на неопределенное время.

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Какие результаты в расследованиях дел Майдана: