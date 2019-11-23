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      Труба заявил, что дела Майдана будут распределены между ГБР и другими органами

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      Роман Труба заявил, что дела Майдана будут распределены между ГБР и другими правоохранительными органами / news.liga.net

      На сегодня есть 114 уголовных производств по преступлениям на Майдане. Эти дела будут распределены между ГБР, Нацполицией, НАБУ и СБУ.

      "Почти половину этих уголовных производств, это примерно 50-60, будет рассматривать Государственное бюро расследований. Другую часть уголовных производств, его львиную долю из второй части, получит НАБУ, часть – Национальные полиция и небольшую часть получит СБУ", – рассказал директор ГБР Роман Труба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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      Труба заверил, что расследование дел Майдана в ГБР будут происходить системно.

      Относительно уголовных производств, которые будет удерживать ГБР, то это будет происходить системно. Мы будем одновременно изучать уголовные производства, мы будем их принимать, анализировать и расследовать,
      – добавил Труба.

      Кто на сегодня расследует дела Майдана

      С самого начала дела Майдана расследовало Управление спецрасследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка. В октябре Горбатюка уволили и он заявил, что следствие приостановлено. При этом в ГПУ уверяли, что для ведомства являются приоритетными расследования и обеспечения неотвратимости наказания по делам Майдана.

      В том же месяце в ГПУ создали Департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Майдана. Предполагалось, что эти преступления в дальнейшем должен расследовать ГБР, за работой которого будет следить новосозданный департамент в ГПУ. Но в ноябре ГБР заявило, что расследование преступлений по Майдану временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на ГБР и нехватки следователей.

      Кроме того, Верховная Рада еще не приняла необходимые поправки к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений относительно Майдана. Поэтому с 20 ноября расследование приостановилось на неопределенное время.

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      Какие результаты в расследованиях дел Майдана:

      • подозрение сообщено 445 лицам: из них 48 – высшие должностные лица, 220 – правоохранители, в том числе 27 следователей, 20 – прокуроры и 23 – судьи;
      • в суд направлено 195 обвинительных актов в отношении 298 лиц;
      • в совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек;
      • в отношении 46 из них вынесен обвинительный приговор.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины СБУ НАБУ Полиция Революция достоинства Криминальные новости Роман Труба Государственное бюро расследований Расследования
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