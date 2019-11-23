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      Труба заявил о прогрессе в расследовании "слитых" записей разговоров с собственного кабинета

      7 Читати новину українською
      Роман Труба / tsn.ua

      Директор Госбюро расследований Роман Труба заявил о прогрессе в расследовании скандальных утечек в мессенджере телеграмм, в том числе последнего "слива" записей разговоров из его собственного кабинета.

      В результате расследований будут названы причастные к скандалу, а также те, кто установил прослушку в кабинете директора ГБР, пообещал Труба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

      К теме: Зеленский пообещал разобраться с прослушкой Трубы

      "Мы прилагаем максимум усилий, чтобы общество услышало об исполнителях, которые поставили прослушку в кабинете, и после установления их личностей обязательно дать оценку, было ли это законно. И в случае нарушений с их стороны – привлечь к ответственности", – сказал директор ГБР.

      Он также обратил внимание на то, в какой период были опубликованы разговоры в телеграмм-канале "Трубу прорвало".

      "Это будет ответ на вопрос, для чего и кому они нужны", – подчеркнул Труба.

      При этом он анонсировал, что новые провокации и очередные выбросы записей на телеграмм-канале возможны в ближайшее время – к первой годовщине работы ГБР, 27 ноября, или на момент продления рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о перезапуске ГБР.

      Что известно о записи разговоров в кабинете Трубы

      Вечером 19 ноября на телеграмм-канале "Трубу прорвало" опубликовали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы, и на которых слышен похожий на его голос. Разговоры на этих записях, если они таки настоящие, свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются из Офиса Президента.

      Читайте также: Труба назвал фейком и провокацией записи прослушки его кабинета

      В частности, записи свидетельствуют, что человек с похожим на Трубу голосом обсуждал:

      • вызовы на допрос пятого президента Петра Порошенко;
      • подозрение бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун;
      • дело самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка;
      • закупки для армии;
      • директор ГБР якобы по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса Президента Андрея Богдана распоряжался приостановить обыски в Днепровской горсовете, обыски "Приватбанка" и НБУ на время визита миссии МВФ.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Расследования Роман Труба Новости политики
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