Труба заявил о прогрессе в расследовании "слитых" записей разговоров с собственного кабинета

Директор Госбюро расследований Роман Труба заявил о прогрессе в расследовании скандальных утечек в мессенджере телеграмм, в том числе последнего "слива" записей разговоров из его собственного кабинета.

В результате расследований будут названы причастные к скандалу, а также те, кто установил прослушку в кабинете директора ГБР, пообещал Труба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

К теме: Зеленский пообещал разобраться с прослушкой Трубы

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы общество услышало об исполнителях, которые поставили прослушку в кабинете, и после установления их личностей обязательно дать оценку, было ли это законно. И в случае нарушений с их стороны – привлечь к ответственности", – сказал директор ГБР.

Он также обратил внимание на то, в какой период были опубликованы разговоры в телеграмм-канале "Трубу прорвало".

"Это будет ответ на вопрос, для чего и кому они нужны", – подчеркнул Труба.

При этом он анонсировал, что новые провокации и очередные выбросы записей на телеграмм-канале возможны в ближайшее время – к первой годовщине работы ГБР, 27 ноября, или на момент продления рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о перезапуске ГБР.

Что известно о записи разговоров в кабинете Трубы

Вечером 19 ноября на телеграмм-канале "Трубу прорвало" опубликовали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы, и на которых слышен похожий на его голос. Разговоры на этих записях, если они таки настоящие, свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются из Офиса Президента.

Читайте также: Труба назвал фейком и провокацией записи прослушки его кабинета

В частности, записи свидетельствуют, что человек с похожим на Трубу голосом обсуждал: