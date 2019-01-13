"Трудно найти друзей, поэтому хотел смазать механизм пивком": в США конгрессмен попал в курьез

Американский конгрессмен Джон Каннингем попытался пронести в Капитолий 6 бутылок пива, чтобы угостить коллегу. Но охрана не позволила "подружиться" с другим законодателем таким образом.

Об этом сообщила журналистка издания Politico в своем Twitter.

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Именно она стала свидетелем курьезной ситуации.

Джон Каннингем попытался пронести 6 бутылок пива в Капитолий, однако ему сказали, что это запрещено. "Но это же пятница", – ответил он с улыбкой,

– рассказала журналистка.

Сам же конгрессмен на ситуацию отреагировал с юмором и сообщил, что пиво товарищу все же передал.

"Законодателю-новичку трудно найти друзей, поэтому я думал смазать механизм пивком. К счастью, мой коллега Питер Дефразио его в конце концов получил! Так можно ли мне теперь присоединиться к пивному объединению в Конгрессе?", – отметил Каннингем.

Так он намекнул на то, что поддерживает мелких производителей пива и не против заняться законотворчеством в Палате представителей соответствующего объединения законодателей.