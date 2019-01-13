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      "Трудно найти друзей, поэтому хотел смазать механизм пивком": в США конгрессмен попал в курьез

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      Конгрессмена в Капитолий с пивом не пустили
      Конгрессмена в Капитолий с пивом не пустили / Фото из открытых источников

      Американский конгрессмен Джон Каннингем попытался пронести в Капитолий 6 бутылок пива, чтобы угостить коллегу. Но охрана не позволила "подружиться" с другим законодателем таким образом.

      Об этом сообщила журналистка издания Politico в своем Twitter.

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      Именно она стала свидетелем курьезной ситуации.

      Джон Каннингем попытался пронести 6 бутылок пива в Капитолий, однако ему сказали, что это запрещено. "Но это же пятница", – ответил он с улыбкой,
      – рассказала журналистка.

      Сам же конгрессмен на ситуацию отреагировал с юмором и сообщил, что пиво товарищу все же передал.

      "Законодателю-новичку трудно найти друзей, поэтому я думал смазать механизм пивком. К счастью, мой коллега Питер Дефразио его в конце концов получил! Так можно ли мне теперь присоединиться к пивному объединению в Конгрессе?", – отметил Каннингем.

      Так он намекнул на то, что поддерживает мелких производителей пива и не против заняться законотворчеством в Палате представителей соответствующего объединения законодателей.

       

      Теги: Новости США Алкоголь Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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