Трудно найти профессионала, – Шмыгаль объяснил, почему до сих пор нет министра энергетики

На должность министра энергетики и защиты окружающей среды "есть хорошие сильные кандидаты", которые скоро представят в Верховной Раде. До сих пор этого не произошло, потому что правительство искало профессионального человека с опытом, который сможет преодолеть кризис энергетической отрасли.

О поиске компетентного министра энергетики премьер-министр Денис Шмыгаль вечером 10 апреля говорил в эфире " Свободы слова Савика Шустера" .

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По его словам, кандидатов на эту должность министра вскоре представят депутатам Верховной Рады, ведь претенденты уже есть.

"Надеюсь, что в ближайшее время. У нас есть хорошие и сильные кандидатуры на министра. Мы представим их Верховной Раде. Есть возможность утвердить министра, чтобы процесс двигался еще более интенсивно и более четко мы поддержали энергетическую отрасль", – сказал Шмыгаль.

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В правительстве очень долго искали кандидата, который будет компетентным министром.

Мы искали человека, который будет профессиональным. Это несколько направлений. То есть, это будет очень профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей. Довольно трудно такого человека найти,

– признал Шмыгаль.

Председатель правительства понимает, что в энергетической отрасли – действительно очень сложная ситуация, и Кабмин этим занимается.

" Действительно, часть энергетических предприятий сегодня страдают от кризиса . Потребление упало, и сегодня электроэнергию нужно производить в меньших объемах, а это тысячи рабочих мест. Поэтому мы также работаем над программой, как поддержать энергетическую отрасль", – сообщил премьер.