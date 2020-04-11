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      Трудно найти профессионала, – Шмыгаль объяснил, почему до сих пор нет министра энергетики

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      Премьер Шмыгаль говорит, что кандидаты на должность министра энергетики уже есть / КМУ

      На должность министра энергетики и защиты окружающей среды "есть хорошие сильные кандидаты", которые скоро представят в Верховной Раде. До сих пор этого не произошло, потому что правительство искало профессионального человека с опытом, который сможет преодолеть кризис энергетической отрасли.

      О поиске компетентного министра энергетики премьер-министр Денис Шмыгаль вечером 10 апреля говорил в эфире "Свободы слова Савика Шустера"

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      По его словам, кандидатов на эту должность министра вскоре представят депутатам Верховной Рады, ведь претенденты уже есть.

      "Надеюсь, что в ближайшее время. У нас есть хорошие и сильные кандидатуры на министра. Мы представим их Верховной Раде. Есть возможность утвердить министра, чтобы процесс двигался еще более интенсивно и более четко мы поддержали энергетическую отрасль", – сказал Шмыгаль.

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      В правительстве очень долго искали кандидата, который будет компетентным министром.

      Мы искали человека, который будет профессиональным. Это несколько направлений. То есть, это будет очень профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей. Довольно трудно такого человека найти,
      – признал Шмыгаль.

      Председатель правительства понимает, что в энергетической отрасли – действительно очень сложная ситуация, и Кабмин этим занимается.

      "Действительно, часть энергетических предприятий сегодня страдают от кризиса. Потребление упало, и сегодня электроэнергию нужно производить в меньших объемах, а это тысячи рабочих мест. Поэтому мы также работаем над программой, как поддержать энергетическую отрасль", – сообщил премьер.

      Добавим, что в этом же эфире Шмыгаль говорил и о стратегии выхода Украины из кризиса и карантина в целом, которая уже есть, но которая еще "сырая". 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Министерство энергетики и защиты окружающей среды Энергетика Мировой кризис 2020 Новости Украины
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