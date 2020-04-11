Трудно найти профессионала, – Шмыгаль объяснил, почему до сих пор нет министра энергетики
На должность министра энергетики и защиты окружающей среды "есть хорошие сильные кандидаты", которые скоро представят в Верховной Раде. До сих пор этого не произошло, потому что правительство искало профессионального человека с опытом, который сможет преодолеть кризис энергетической отрасли.
О поиске компетентного министра энергетики премьер-министр Денис Шмыгаль вечером 10 апреля говорил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
К теме Когда Рада может выбрать министра энергетики: ответ Геруса
Когда будет известна фамилия нового министра энергетики
По его словам, кандидатов на эту должность министра вскоре представят депутатам Верховной Рады, ведь претенденты уже есть.
"Надеюсь, что в ближайшее время. У нас есть хорошие и сильные кандидатуры на министра. Мы представим их Верховной Раде. Есть возможность утвердить министра, чтобы процесс двигался еще более интенсивно и более четко мы поддержали энергетическую отрасль", – сказал Шмыгаль.
Почему до сих пор Министерство энергетики и защиты окружающей среды не имеет руководителя
В правительстве очень долго искали кандидата, который будет компетентным министром.
Мы искали человека, который будет профессиональным. Это несколько направлений. То есть, это будет очень профессиональный человек, который имеет опыт в каждой из этих отраслей. Довольно трудно такого человека найти,
– признал Шмыгаль.
Председатель правительства понимает, что в энергетической отрасли – действительно очень сложная ситуация, и Кабмин этим занимается.
"Действительно, часть энергетических предприятий сегодня страдают от кризиса. Потребление упало, и сегодня электроэнергию нужно производить в меньших объемах, а это тысячи рабочих мест. Поэтому мы также работаем над программой, как поддержать энергетическую отрасль", – сообщил премьер.
Добавим, что в этом же эфире Шмыгаль говорил и о стратегии выхода Украины из кризиса и карантина в целом, которая уже есть, но которая еще "сырая".
Читайте также
-
Ситуация с гривной, популярные онлайн-сервисы среди украинцев – Гуд найт Юкрейн10 апреля , 22:26
-
Коронавирус у священнослужителей: что известно о заболевании в Киево-Печерской лавре10 апреля , 23:53
-
В Стамбуле и еще 30 городах Турции ввели комендантский чассегодня , 03:37
-
Голос Америки: Американцы массово теряют работу из-за пандемии коронавируса10 апреля , 23:02
-
Обновленный бюджет не достаточно смелый, – глава комитета по вопросам экономического развития10 апреля , 23:23
-
Pro новости: Киево-Печерская лавра на карантине. Коронавирус в России и Беларуси10 апреля , 22:47